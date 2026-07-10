Argentina vs Suiza: previa, predicciones y alineaciones

A Argentina se le está haciendo cuesta arriba la fase eliminatoria del Mundial. Las victorias contra Cabo Verde y Egipto fueron con lo justo, aunque, poco a poco, el equipo va encontrando forma y pasando de ronda, con un Lionel Messi que con 39 años juega como si tuviera 20. Suiza, por su parte, eliminó a Colombia en tanda de penales, tiene un plantel capitaneado por el experimentado Granit Xhaka y buscará eliminar a los campeones del mundo este sábado en Kansas City.

Pronóstico SI Fútbol

Argentina volvió a sobrevivir a una eliminatoria y llega a cuartos con la confianza que da sacar adelante partidos complicados. Del otro lado espera una Suiza que se ganó su lugar entre los ocho mejores del torneo gracias a un equipo muy ordenado y a una heroica tanda de penales contra Colombia.

Todo apunta a un encuentro parejo, aunque la jerarquía de Messi y la cantidad de variantes ofensivas de la Albiceleste inclinan el pronóstico del lado argentino. Si logra imponer su juego desde el inicio y convierte las ocasiones que genere, tiene grandes posibilidades de avanzar a las semifinales.

Argentina 2-1 Suiza

¿A qué hora se juega Argentina vs Suiza?

Ciudad: Kansas City, Estados Unidos

Kansas City, Estados Unidos Estadio: Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium)

Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium) Fecha: sábado 11 de julio

sábado 11 de julio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 3:00 ESP (12 de julio)

21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 3:00 ESP (12 de julio) Árbitro: Joao Pinheiro (POR)

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Suiza

Argentina: 2

Empates: 0

Suiza: 0

Último partido entre ambos: 1/7/2014 - Argentina 1-0 Suiza - Octavos de final, Mundial

Últimos 5 partidos

Argentina Suiza Argentina 3-2 Egipto 7/7/2026 Suiza (4) 0-0 (3) Colombia 7/7/2026 Argentina 3-2 Cabo Verde 3/7/2026 Suiza 2-0 Argelia 3/7/2026 Jordania 1-3 Argentina 27/6/2026 Suiza 2-1 Canadá 24/6/2026 Argentina 2-0 Austria 22/6/2026 Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina 18/6/2026 Argentina 3-0 Argelia 16/6/2026 Qatar 1-1 Suiza 13/6/2026

¿Cómo ver Argentina vs Suiza por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One, Peacock México TV AZTECA, ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Argentina

Lionel Scaloni, Argentina | NurPhoto/GettyImages

La Albiceleste dejó atrás una de las noches más complicadas del torneo con el triunfo por 3-2 contra Egipto. El equipo de Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo e incluso Messi falló un penal durante la primera parte. Aun así, encontró el camino con los tantos de Cristian Romero, el propio capitán y Enzo Fernández para asegurar el pase a cuartos de final.

Con el entrenamiento del jueves a puertas cerradas, Scaloni comenzó a perfilar la formación. La idea del cuerpo técnico es mantener la base que consiguió la clasificación, ya que consideran que el equipo generó numerosas oportunidades y dominó buena parte del encuentro. Las variantes que siguen en evaluación aparecen en un lateral derecho que no termina de enamorar, con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel peleando por un lugar, y en el ataque, donde Julián Álvarez compite con Lautaro Martínez por acompañar a Messi.

Montiel y Lautaro dejaron muy buenas sensaciones desde el banco el martes. El lateral participó en la jugada que terminó con el empate parcial de Messi, en tanto que el delantero del Inter de Milán intervino en esa acción y luego asistió a Enzo Fernández en el tanto del triunfo.

Argentina llega a esta instancia liderando tres estadísticas oficiales del torneo. Comparte con Francia el primer lugar entre los equipos con 14 goles convertidos, encabeza el torneo con 3.446 pases completados y también registra un 91 por ciento de precisión en ese apartado. Messi, además, continúa como máximo goleador con ocho tantos.

Posible alineación de Argentina contra Suiza (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez, Lionel Messi

Últimas noticias de Suiza

Murat Yakin, Suiza | NurPhoto/GettyImages

Suiza vive uno de los momentos más importantes de su recorrido mundialista. El equipo de Murat Yakin eliminó a Colombia en la tanda de penales gracias a una gran actuación del arquero Gregor Kobel, quien detuvo el remate de Cucho Hernández. De esa manera alcanzó los cuartos de final por primera vez desde el Mundial de 1954 y ahora buscará seguir avanzando con una victoria ante Argentina.

Después de la clasificación, Yakin le puso picante a la previa del duelo decisivo. "Se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable. Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado", expresó el entrenador. También aseguró que el plantel intentará superar al campeón del mundo y valoró la oportunidad de disputar un encuentro de esta magnitud.

El seleccionado helvético construyó su campaña desde el orden futbolístico y el liderazgo de Xhaka. En la fase de grupos terminó primero con siete puntos luego de empatar con Qatar, golear a Bosnia-Herzegovina y vencer a Canadá. Luego dejó en el camino a Argelia y a los cafeteros para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Posible alineación de Suiza contra Argentina (4-2-3-1): Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo

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