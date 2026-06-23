Argentina ya conoce la fecha, hora y lugar del partido de los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina fue una de las primeras clasificadas al ganar sus dos partidos iniciales en el grupo J del Mundial 2026 y el triunfo de Argelia frente a Jordania los confirmó como punteros de la zona, por lo que ya tienen día y horario confirmado para su encuentro de 16avos de final.

Eso si, primero deberán enfrentar a Jordania: sin riesgo, el equipo de Lionel Scaloni se medirá con los asiáticos este sábado por la noche para completar su participación en la fase de grupos. El encuentro se jugará en el At&T Stadium de Dallas y se espera que el entrenador le de descanso a varios futbolistas importantes como Leo Messi, a la espera de saber si Cristian Romero tiene una lesión o no en su rodilla derecha.

Una vez superado ese encuentro, Argentina se mentalizará en el próximo desafío: enfrentarán al segundo del grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami el viernes 3 de julio a partir de las 17 hora local (19:00 de Argentina, 16:00 de México y medianoche de España).

FBL-WC-2026-PRESSER-CPV | CHANDAN KHANNA/GettyImages

El rival todavía no está confirmado, ya que el grupo H está que arde: España lidera con 4 puntos, mientras que con dos unidades aparecen Uruguay y Cabo Verde. Arabia Saudita cierra la clasificación con un punto.

En la última jornada, la Furia Roja se medirá con La Celeste para asegurar el primer puesto, mientras que africanos y asiáticos se enfrentarán por el lugar restante en los 16avos de final. A esta hora, el rival albiceleste es su país vecino, con quien solamente se cruzó en Mundiales en dos oportunidades: 1930 y 1986.

En la del 30' fueron los protagonistas de la primera final del mundo, con victoria uruguaya por 4-2 en el Estadio Centenario de Montevideo, mientras que en la segunda oportunidad fue Argentina la ganadora con un triunfo por la mínima en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. En esa edición, los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo fueron campeones.