Armando González anotó en el Clásico Nacional entre Chivas y América: 13 goles en sus últimos 15 duelos

Este sábado en el Estadio Akron, Chivas y América se están enfrentando en una edición más del Clásico Nacional, en la Jornada 6 del Clausura 2026, de la Liga MX, con el Rebaño esperando sumar su sexta victoria al hilo para seguir con paso perfecto y mantener la ilusión en la afición rojiblanca.

Paralelismos cinematográficos 🚬🚬



Erick "El Cubo" Torres / Armando "La Hormiga" Gonzalez.



Chulo homenaje ❤️🤌🏼 #clásiconacional pic.twitter.com/4kmtveXt9z — Futbol Total (@futboltotal) February 15, 2026

Desde el arranque del duelo, el Guadalajara ha estado dominando a su odiado rival, sin embargo, no podía reflejarlo en el marcador, incluso Armando González se perdió un tanto y el mexicoamericano Richard Ledezma se quedó a nada de sellar de gran forma una fantástica jugada.



Fue al minuto 40 cuando Roberto Alvarado probó un disparo de larga distancia que el arquero Luis Malagón desvió. Eso llevó a que se llevará a cabo un tiro de esquina desde el costado izquierdo. Efraín Álvarez fue el encargado de ejecutar y Diego Campillo peinó para que después La Hormiga se le adelantara al uruguayo Sebastián Cáceres y firmara su cuarto tanto consecutivo en el torneo.

🇲🇽 Armando “Hormiga” Gonzalez



¡Son ya 13 goles en sus últimos

15 partidos con las @Chivas 🐐!



Anota por 4ª victoria consecutiva



✅⚽️Gol vs América 🔺

✅⚽️Gol vs Mazatlán

✅⚽️Gol vs San Luis

✅⚽️Gol vs Querétaro pic.twitter.com/C94bV38DEx — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) February 15, 2026

Al mismo tiempo, el delantero festejó con el ‘Baile del Robot’, haciendo un homenaje a Erick ‘Cubo’ Torres, quien también fue canterano del Rebaño y también llegó a marcar en el Clásico Nacional. Esta fue su quinta diana del campeonato y su segunda anotación en el Clásico. El seleccionado nacional continua demostrando que atraviesa el mejor momento de su carrera ya que lleva 13 tantos en sus últimos 15 cotejos con el Guadalajara.



En el actual Clausura 2026, El Otaku del Gol marcó en el debut de las Chivas frente a Pachuca, luego apareció ante el Querétaro, lo mismo que ante San Luis y Mazatlán, y finalmente, está siendo el héroe del Clásico Nacional. La racha de Armando González se podría incrementar la próxima semana cuando el conjunto tapatío visita al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc.