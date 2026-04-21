Armando González define sus prioridades en medio del ruido que lo coloca en Europa

El semestre de Chivas está siendo brillante. El "Rebaño" está en la cima de la Liga MX como líderes del torneo con sólo seis puntos más por jugarse. Sin duda alguna el gran merito de este equipo gira en torno a su capacidad de jugar como un excelente colectivo cortesía de la dirección técnica de Gabriel Milito.

Sin embargo, no se puede negar que más de un jugador está en un estado de forma individual brillante. Uno de ellos, posiblemente el más destacado el vigente campeón de goleo Armando González. El rendimiento del mexicano de forma natural le ha puesto en el foco de Europa.

¡Primero lo primero!



Armando González asegura que está enfocado en el torneo con Chivas, mientras que su sueño de jugar en Europa vendrá después 🐜 pic.twitter.com/PInqp95Imc — SoyReferee (@SoyReferee) April 21, 2026

Más de un club de buen prestigio dentro del mercado del mejor fútbol del mundo tiene en la mira a Armando. Por ahora, ninguno con oferta formal. Lo anterior, no quita el sueño al joven de 22 años, quien afirma que su mente tiene enfoque total en Chivas.

Yo no sé nada la verdad (sobre ofertas), yo trato de enfocarme en mi día a día y en como haré las cosas. Se habla mucho, pero la realidad es que solo trato de enfocarme en lo mío, ya si se dan las cosas de ir a una gran liga que es uno de mis sueños y objetivos se dará, pero yo soy jugador de Chivas. Armando González

FBL-MEX-GUADALAJARA-PUEBLA | ULISES RUIZ/GettyImages

Por ahora, González deberá tener enfoque total dentro del campo. En un par de semanas deberá romper filas con Chivas y reportar con la selección mexicana. Es un hecho que el delantero estará en la Copa del Mundo y ese bien podría ser su tren a Europa.

Por su parte, Chivas está claro con su postura: Armando tiene una clausula de salida a Europa de 15 millones de dólares y apelan a la misma. En todo caso, abrirán gestiones hasta después del Mundial.

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