Armando González encara su futuro con vistas a Europa

En lo que ha sido un semestre complejo para Chivas, Armando González ha sido uno de los jugadores de más y mejor rendimiento dentro del club. Si bien el mexicano no estaba contemplado como el '9' estelar del rebaño, entre la baja de nivel de Javier Hernández y Alan Pulido, y el crecimiento de la 'hormiga', su consolidación se ha dado.

Hoy el joven de 22 años es el mexicano junto con Ángel Sepúlveda con más goles dentro de la Liga MX en el torneo en curso. Siendo el caso, Armando se ha abierto una opción de entrar a la selección mexicana, y de forma natural ya se valora un futuro en Europa para el atacante, mismo que se llevará con calma.

El plan para Armando 'Hormiga' González es llevarlo a Europa



El Indicador Futbolero de @Paco_Arredondo_ tiene detalles😱👀



🔴#LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/0kBvE3GLjU — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 30, 2025

Francisco Arredondo de TUDN reporta que González ha firmado en los más recientes días con una agencia de representación brasileña. La misma se destaca por colocar a mucho talento juvenil de Brasil dentro del mercado de Europa. Es el único jugador mexicano firmado con dicho manejo en el mundo.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Si bien un movimiento como este es vital para que el jugador pueda dar el salto a Europa, nadie quiere acelerar los ciclos. La fuente afirma que tanto Chivas, como la agencia y de la misma forma, Armando y su familia, consideran que es clave que el mexicano primero se consagre dentro del Guadalajara.

Este mercado de invierno luce lejana la opción de que el delantero sea traspasado. El movimiento se contempla en el mediano plazo, tal vez en el verano de 2026. Para ello, todos alrededor de González piensan que será vital para el movimiento que el mexicano se haga de una plaza en la lista final para la el próximo Mundial 2026.

González se disputa dicho sitio de tercer delantero con hombres como Ángel Sepúlveda, Germán Berterame y Julián Quiñones, todos estos nombres naturalmente por detrás de Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Más noticias sobre la Liga MX