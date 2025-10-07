Armando González guarda la calma tras el buen momento de Chivas

Chivas ha pasado de estar en la lona a posicionarse con fuerza dentro de la Liga MX. El cuadro de Verde Valle, luego de tres triunfos seguidos, llega en zona de repesca con cierto margen para el cierre de torneo. Además, por el nivel de juego mostrado y el calendario que tienen por delante, no sería una locura que el equipo se cuele directo a la liguilla.

Uno de los hombre clave en el resurgir del cuadro del Guadalajara es Armando González. El delantero de 22 años está en un estado de forma goleador muy destacado. Su anotaciones son sinónimo de puntos. A pesar de su crecimiento personal como colectivo, el delantero afirma que en Chivas deben tirar de prudencia y no perder el piso.

🔥🎙️"Primero hay que clasificar en la Liguilla" La 'Hormiga' González



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/W07HX3mDNt — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 6, 2025

Era un partido complicado, pero tenemos esa mentalidad de que todos los partidos son una Final y ya no podemos regalar nada tenemos que ir a muerte y sacar los puntos como sea y colarnos a liguilla. Armando González

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Sobre anotarle gol a Keylor Navas, uno de los arqueros más grandes de todos los tiempos, el delantero del rebaño agregó:

Keylor es un grande, muy feliz y agradecido con Dios por esa experiencia. Armando González

A lo largo de los días recientes, se rumoró que el delantero de Chivas sería llamado a la Selección Mexicana. Al final, González no fue considerado por Javier Aguirre. A pesar de ello, Armando concluyó tener la meta de llegar a la Copa del Mundo y sentencia que, con el trabajo que está realizando hoy mismo, puede tener opciones.