Armando González habla sobre su presente y futuro con Chivas y selección mexicana

Armando González es el mejor jugador de Chivas y con diferencia. Su explosión dentro del campo también le ha abierto las puertas de la selección mexicana. Siendo el caso, por edad y nivel, más temprano que tarde podría dar el salto a Europa, algo de lo cual es consciente 'La Hormiga'.

ARMANDO GONZÁLEZ RECORDÓ SU PRIMER LLAMADO AL TRI 🥹



En entrevista con FOX Sports, Hormiga contó que cuando Javier Aguirre lo llamó para el microciclo de 2025 se emocionó tanto que estuvo a punto de llorar. #CentralFOX https://t.co/oqAbYi6iex — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2026

Sí, es uno de mis objetivos (ir a Europa). Siento que está a corto plazo. Si sigo trabajando de esta manera, sé que algún buen equipo de las mejores ligas se fijará en mí, pero tengo que seguir trabajando día a día. Armando González

El delantero dejó en claro que prefiere ganar la Liga MX antes que sea campeón goleador.

(Prefiero ganar la) liga. El campeonato goleo le daría muchas alegrías a la gente, pero no se compara a la alegría que daría el campeonato con Chivas entonces, sin pensarlo, (prefiero) el campeonato con Chivas. Armando González

Necaxa v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Alabó a su técnico Gabriel Milito, el hombre que regresó a Chivas a donde pertenece.

Milito nos impulsa. Nos inyecta confianza, esa decisión que nos venía faltando los torneos anteriores, nos inculcó el hambre por ganar. Armando Gónzalez

Concluyó hablando de su presencia en selección mexicana. Afirma que su emoción por el primer llamado fue tal que llegó hasta las lágrimas.

La primera vez que me llamaron fue para el microciclo. Estaba muy contento porque nunca había ido a selección. Estaba muy feliz, le hablé a mi papá y hasta me dieron ganas de llorar. Luego fui al microciclo y me la pasé muy bien esos tres días. La primera vez que fui a la Fecha FIFA, ya con un partido involucrado, me dijeron después de un partido ‘te vas a ir a Selección porque te convocaron’. Lo primero que hice fue hablarle a mi papá y estaba muy contento. Cuando llegué me llevé una grata sorpresa porque a esa Fecha FIFA fueron Raúl y Edson; nunca les había hablado y me trataron muy bien, como si tuviera años yendo a selección. Armando González