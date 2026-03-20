Armando González iguala registros los históricos de Javier Hernández

Armando González es el mejor acierto de Chivas en muchos años. El joven formado en la academia del Guadalajara, pasó por todo el recorrido de inferiores hasta ser parte del primer equipo. Resultado de su esfuerzo y disciplina, avanzada la era de Gabriel Milito, la 'Hormiga' se convirtió en el '9' estelar del "Rebaño".

Desde que goza de dicho rol, González ha defendido el mismo con la vida. Su presencia en el campo se ha vuelto vital para el Guadalajara. Sus registros ya están escritos en letras de oro en la historia del club, los mismos igualan a lo que fue el mejor año de Javier Hernández dentro de Verde Valle.

¡'HORMIGA' IGUALA MARCA DE CHICHARITO! 🐜🐐✨



Armando González anotó en la victoria de Chivas ante León y llegó a 21 GOLES en la temporada 25-26.



📊 Sus números:



⚽️ 21 goles totales en la temporada

⚽️ 9 goles en el CL2026 (va por el liderato)

🔝 ¡Chivas es LÍDER general con… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2026

Con su gol ante el León, Armando llegó a 21 tantos en el año deportivo (ciclo que corresponde de julio de 2025 a mayo de 2026 como si fuese temporada de Europa). Con tal rendimiento, González ha igualado a lo hecho por Javier casi 15 años atrás.

En aquel curso que fue de mediados de 2011 a mediados de 2012, Hernández anotó los mismos 21 goles que tiene González. Cabe recordar que dichas cifras le valieron a Javier para cerrar uno de los mejores fichajes en la historia de México, su salto a la Premier League con el Manchester United.

Manchester United announce agreement to sign Javier Hernandez | John Peters/GettyImages

Tomando en cuenta que muy seguramente estará en la Copa del Mundo con la selección mexicana, y por ende, no estará en la liguilla, a Armando le quedan seis duelos de Liga MX por delante. Tomando en cuenta el nivel en el que se encuentra el día de hoy, es posible que encuentre el tanto que supere la marca de Javier.

Armando ya tiene mercado en Europa y es muy posible que dé el salto este mismo verano. De ser el caso, seguiría el mismo camino que Hernández: 22 años, más de 20 goles en un año deportivo y fuga del fútbol nacional.

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