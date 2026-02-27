Armando González rompe sequía histórica de Chivas con la selección mexicana

Armando González escribió una página significativa en la historia reciente de Chivas y de la selección mexicana. El delantero centro rojiblanco se convirtió en el primer atacante nominal del Guadalajara en marcar gol con el Tri en varios años, rompiendo una sequía que se extendía desde 2017.

El último centro delantero de Chivas que había anotado con la selección mayor fue Alan Pulido, hace nueve años. Desde entonces, distintos atacantes pasaron por el club sin lograr trasladar su rendimiento al combinado nacional, lo que convirtió el tanto de González en un hecho relevante.

Además del valor estadístico, el gol representó el primero de Armando González con la camiseta de México. El atacante aprovechó su oportunidad en el área y definió con determinación, enviando un mensaje claro en un momento donde la competencia por un puesto ofensivo es intensa.

Para el entorno rojiblanco, el tanto tiene un significado especial. Durante años se cuestionó la falta de impacto de los delanteros del club en la selección. La anotación de González rompe esa narrativa y devuelve al Guadalajara presencia directa en el eje del ataque tricolor.

El contexto también eleva la importancia del momento. Con el Mundial en el horizonte, cada convocatoria y cada minuto en cancha adquieren peso específico. González sabe que necesita continuidad y regularidad para mantenerse en el radar del cuerpo técnico nacional.

Su irrupción llega en una etapa clave de maduración futbolística. El atacante ha mostrado evolución en su juego de espaldas, movilidad en el área y capacidad para definir en momentos de presión. Ese crecimiento puede ser determinante en los próximos meses.

Los siguientes compromisos serán decisivos para consolidar su candidatura mundialista. No basta con un gol aislado; el reto será sostener el rendimiento tanto en Chivas como en la selección, demostrando que puede ser una opción confiable como referencia ofensiva.

Armando González dio un paso importante al romper la sequía que arrastraba su club en el Tri. Ahora, el desafío será convertir ese momento simbólico en una plataforma de consolidación. El camino hacia la Copa del Mundo está abierto, pero exige constancia y eficacia sostenida.

