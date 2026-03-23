Armando González supera la mejor temporada de Javier Hernández en Chivas

Para muchos, Armando González es el mejor jugador hoy mismo dentro de la Liga MX. Discusión abierta a debate. Lo que es un hecho es que el centro delantero es y con diferencia por sobre el resto, el hombre más importante de las Chivas del Guadalajara.

'La Hormiga' está marcando un rendimiento casi sin igual dentro del fútbol nacional ahora mismo. El joven de 22 años viene de ganar el título de goleo en el semestre pasado. Hoy, está de igual forma en la cima de la lista de anotadores de la Liga MX igualado con Joao Pedro, ambos con 10 tantos.

¡¡HORMIGA HISTORICA!! ¡¡HORMIGA HISTORICA!! 🚨🐐



La HORMIGA González 🇲🇽 acaba de SUPERAR la MEJOR TEMPORADA de Chicharito con las Chivas 🤯🔥



📊 Armando González llegó a la marca de 22 GOLES en 31 partidos jugados



📌 En la 2009-10 Chicharito había dejado el récord en 21… pic.twitter.com/AxO3CKKBNx — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) March 22, 2026

A nivel interno de Chivas, Armando también está rompiendo registros de gol dentro de Verde Valle. Siendo claros, el juvenil ya tiene mejores números de los que presente Javier Hernández en la ya lejana temporada 2009-2010, misma que le valió a la leyenda del fútbol nacional para firmar con el Manchester United.

Con el gol que ha marcado en contra de Monterrey, Armando llegó a 22 tantos en el año deportivo, es decir, del verano del 2025, hasta el verano de 2026. Por su parte 'Chicharito' cerró su registro década y media atrás en 21 tantos.

Chivas v Puebla - Bicentenary 2010 | LatinContent/GettyImages

Aquellos registros de Javier no sólo le valieron a Hernández para dar el salto de calidad a la Premier League. También fue dicho rendimiento el que lo llevó a la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010 con la selección mexicana, equipo que era dirigido por Javier Aguirre.

La similitudes entre las forma de Javier y Armando son pasmosas. Este nivel de Armando también le ha abierto el mercado de Europa de cara al verano.

Y de la misma forma, todo indica que le valdrá para colarse a la Copa del Mundo de 2026 con el Tri. Una selección mexicana que por ciento, es dirigida por el mismo Javier Aguirre.