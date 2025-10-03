Armando 'Hormiga' González eleva las obligaciones a nivel interno en Chivas
El jugador entiende que el deber del Rebaño es el de acelerar hasta ganar el título de la Liga MX.
Chivas ha revertido su situación dentro de la Liga MX. El cuadro del Rebaño luego de sumar 10 de los últimos 15 puntos se ha metido en la zona de repesca. Sin embargo, dentro de Verde Valle no se conforman con entrar a la repesca o Liguilla, aspiran al título, así lo asegura Armando González.
Contento y orgulloso del trabajo que he hecho. No estoy conforme, sé que todavía mucho margen de mejora y trabajo para seguir creciendo. Estoy contento, pero no estoy conforme. Quiero hacer más, quiero más y voy a luchar para más. Lo tenemos claro, tenemos que entrar a esa Fase Final y de ahí luchar hasta quedar campeones. Tenemos un objetivo y es entrar en esa fase. No vamos a parar, podemos quedar en sexto o quinto, todavía hay posibilidades, tenemos que entrar en esa lucha.Armando González
González entiende que Chivas ha jugado mucho mejor de lo que su suma de puntos refleja en la tabla general.
Era frustrante porque sabíamos que estaba todo lo que dependía de nosotros para ganar. Había veces que no salía así, pero teníamos esa calma de que debíamos seguir por ese camino. Hoy llevamos dos partidos ganados y tenemos que seguir por ese rumbo de victorias para lo que queda del torneo.Armando González
Cierra su discurso defendiendo el ciclo de Gabriel Milito al frente del Guadalajara.
La verdad el profe siempre está muy abierto para nosotros cuando lo necesitamos. Siempre está al pendiente de hacernos correcciones para hacernos mejorar y eso se agradece mucho, siempre quiere sacar lo mejor de ti. Ya sea que estemos en video y te pregunta cualquier cosa para que estés atento. Me pone muy contento porque sé que me va a exigir y me va a ayudar a crecer y mejorar. Me ha dicho que tengo mucho margen de mejora y quiero llegar a hacer grandes cosas y sé que con profesores así, puedo crecer mucho.Armando González
Published | Modified
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.