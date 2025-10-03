Chivas ha revertido su situación dentro de la Liga MX. El cuadro del Rebaño luego de sumar 10 de los últimos 15 puntos se ha metido en la zona de repesca. Sin embargo, dentro de Verde Valle no se conforman con entrar a la repesca o Liguilla, aspiran al título, así lo asegura Armando González.

ESTO AÚN NO ACABA. ⛔️



Armando González fue claro al decir que Chivas seguirá peleando hasta el final. La mente está puesta en entrar a Liguilla y de ahí salir campeón. 🔥🇫🇷🐐



October 2, 2025

Contento y orgulloso del trabajo que he hecho. No estoy conforme, sé que todavía mucho margen de mejora y trabajo para seguir creciendo. Estoy contento, pero no estoy conforme. Quiero hacer más, quiero más y voy a luchar para más. Lo tenemos claro, tenemos que entrar a esa Fase Final y de ahí luchar hasta quedar campeones. Tenemos un objetivo y es entrar en esa fase. No vamos a parar, podemos quedar en sexto o quinto, todavía hay posibilidades, tenemos que entrar en esa lucha. Armando González

González entiende que Chivas ha jugado mucho mejor de lo que su suma de puntos refleja en la tabla general.

Era frustrante porque sabíamos que estaba todo lo que dependía de nosotros para ganar. Había veces que no salía así, pero teníamos esa calma de que debíamos seguir por ese camino. Hoy llevamos dos partidos ganados y tenemos que seguir por ese rumbo de victorias para lo que queda del torneo. Armando González

Cierra su discurso defendiendo el ciclo de Gabriel Milito al frente del Guadalajara.