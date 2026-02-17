Armando González atraviesa el mejor momento de su joven carrera. El delantero de Chivas no solo destaca en la Liga MX, sino que sus registros lo colocan en una conversación internacional. Hoy es el segundo futbolista sub-23 con más goles en primeras divisiones durante la temporada 2025/26.

Los números son contundentes y difícilmente discutibles. Entre el segundo semestre de 2025 y lo que va del primero de 2026, González acumula 17 goles en 24 partidos oficiales con el conjunto rojiblanco. Una producción que combina regularidad, oportunismo y crecimiento competitivo en escenarios de alta exigencia.

El dato adquiere mayor dimensión cuando se compara a nivel global. De acuerdo con los registros estadísticos difundidos en plataformas especializadas, el atacante mexicano solo es superado por el norirlandés Fraser Bryden, quien suma 19 anotaciones en el mismo periodo dentro de su liga.

La diferencia es mínima, pero el impacto mediático es significativo. Que un futbolista formado en México figure entre los máximos goleadores sub-23 del planeta coloca reflectores sobre su evolución. No se trata únicamente de volumen, sino de eficiencia y constancia en contextos distintos.

En Chivas, González ha asumido responsabilidades ofensivas que no siempre recaen en jugadores de su edad. Ha respondido con movilidad, desmarques inteligentes y capacidad para definir con ambos perfiles. Sus 17 tantos no son producto del azar, sino de una progresión evidente.

El debate, inevitablemente, se traslada al plano de selección nacional. En un contexto donde se analizan variantes ofensivas rumbo a la próxima Copa del Mundo, su nombre comienza a instalarse con argumentos estadísticos sólidos. La competencia interna es alta, pero los goles pesan.

Además, su rendimiento no se limita a una racha breve. El análisis contempla dos torneos distintos, lo que refuerza la idea de continuidad. Mantener promedio goleador durante casi una temporada completa suele ser el indicador más fiable del verdadero nivel de un delantero joven.

Frente a él solo aparece Bryden con 19 goles, apenas dos más. Esa cercanía en la tabla internacional confirma que González no compite únicamente en el entorno doméstico. Está produciendo cifras comparables con talentos emergentes de Europa y otras ligas relevantes.

Para Chivas, representa presente y futuro. Para el futbol mexicano, una señal positiva en tiempos donde la exportación y la consolidación internacional son temas recurrentes. Si sostiene el ritmo, no será una promesa, sino una realidad estadística imposible de ignorar.