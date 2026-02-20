Armando: la 'Hormiga' González estaría en el radar del FC Barcelona

Hace unos días, el foco en Barcelona apuntaba a nombres consagrados y cifras millonarias. Hoy, el radar podría estar girando hacia un perfil inesperado. El FC Barcelona intentaría seguir de cerca al juvenil mexicano Armando González, mejor conocido como la 'Hormiga', en un movimiento que, aunque suena atrevido, no sería ajeno a la historia reciente del club ni del futbol mexicano.

La información comenzó a circular en las últimas horas: el Barça habría preguntado por el entorno del delantero de 22 años, consciente de su crecimiento acelerado y de un momento deportivo que ya no pasa desapercibido fuera de México. La intención sería clara: explorar una alternativa joven para el futuro inmediato del ataque, justo cuando el ciclo de Robert Lewandowski se acerca a su tramo final.

González ha construido su nombre con base en goles y constancia en el ataque de las Chivas. Esto lo colocó rápidamente en el radar internacional, despertando interés no solo en España, sino también en clubes como el Celtic y el West Ham United, que también seguirían sus pasos. En Barcelona lo verían como una apuesta de proyección, con margen de crecimiento y un perfil competitivo que encaja con una reconstrucción que avanza sin hacer ruido, pero con urgencia.

El contexto ayuda a entender el movimiento. En el renovado Spotify Camp Nou ya se piensa en el relevo generacional del ‘9’. El club busca anticiparse, no reaccionar tarde. Y ahí aparece la 'Hormiga': joven, con gol, carácter y hambre. Ingredientes que pesan más de lo que dictan los reflectores.

¿Suena descabellado? Tal vez. Pero no sería la primera vez. Algo similar ocurrió con Javier Hernández. Pocos imaginaban su salto al viejo continente hasta que, de un día para otro, el Manchester United confirmó su fichaje.

El destino no está escrito. Pero el simple interés ya dice mucho. A veces, los grandes movimientos no empiezan con un estruendo, sino con una pregunta bien hecha.

