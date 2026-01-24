Arne Slot, contundente tras la caída del Liverpool ante el Bournemouth: “Fue un juego cruel”

El Liverpool cayó este fin de semana ante el Bournemouth por marcador de 3-2, luego de recibir un gol en los instantes finales del encuentro. Los Reds habían logrado igualar el marcador tras estar abajo por dos goles, pero una anotación de último minuto de Amine Adli terminó por arrebatarles los tres puntos.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Arne Slot llegó a cinco partidos consecutivos sin victoria en la Premier League, con un balance de cuatro empates y una derrota. Pese a la racha negativa, los Reds se mantienen de forma provisional en la cuarta posición de la tabla, aunque podrían verse superados por el Manchester United y el Chelsea.

En la conferencia de prensa posterior al duelo ante The Cherries, Slot calificó el partido como un “juego cruel”, debido a la forma en que se dio la derrota, a pesar de que su equipo superó al rival durante gran parte del encuentro.

Si pierdes otra vez en el tiempo añadido después de haber remontado un 2-0 en contra, entonces sí puede ser un juego cruel para nosotros. Hubo solo entre cinco y diez minutos en la primera mitad en los que no tuvimos el control total. Durante gran parte del primer tiempo y del segundo Arne Slot

Arne Slot se lamentó por la derrota del Liverpool ante Bournemouth | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

De acuerdo con datos de Opta, el Liverpool recibió por tercera vez en la temporada un gol decisivo en el minuto 90 dentro de la Premier League, la cifra más alta que el club ha registrado en una sola campaña en la competición.

Slot: "Mis jugadores están cansados"

En conferencia de prensa, el técnico del Liverpool, vigente campeón de la Premier League, reconoció que el equipo atraviesa un evidente desgaste físico debido a lo apretado del calendario. Los Reds han tenido que alternar compromisos de liga con partidos de UEFA Champions League y de la EFL Cup, lo que ha incrementado la carga para sus futbolistas.

Es justo decir que en los últimos diez minutos el partido se volvió más abierto. Al final pude ver que mis jugadores estaban cansados, porque solo tuvimos dos días de descanso entre partidos. (...) Son prácticamente los mismos jugadores los que tienen que jugar siempre, y es justo decir que estaban muy cansados Arne Slot

El Liverpool volverá a la actividad este miércoles 28 de enero, cuando se enfrente al Qarabağ en la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.