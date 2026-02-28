Arne Slot defendió el mercado récord del Liverpool y explicó por qué las críticas son injustas

El mercado de pases del Liverpool fue histórico. Con una inversión cercana a las 450 millones de libras (unos 606,5 millones de dólares) el club rompió dos veces el récord de transferencias de la Premier League y sumó nombres de peso como Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y Giovanni Leoni. Además, el arquero Giorgi Mamardashvili completó un pase por 29 millones de libras que había sido acordado el año anterior.

Sin embargo, tras una temporada en la que el equipo quedó lejos de las expectativas y pelea por meterse en la próxima Champions League, no tardaron en aparecer las burlas por lo que muchos consideran un gasto desmedido. Ante ese escenario, Arne Slot salió al cruce.

Slot recordó las ventas millonarias

El técnico fue preciso al señalar que el análisis no puede centrarse únicamente en el dinero invertido sin observar el panorama completo, que incluye lo que ingresó el club por ventas.

"He intentado decirlo 450 veces: también vendimos por 300 millones de libras. Eso nunca se menciona y nadie habla de eso", enfatizó. "En general solo veo '450 millones gastados, 450, 450'. Y nadie mira las circunstancias", agregó.

En ese sentido, explicó que la cifra invertida estuvo respaldada por salidas importantes como las de Luis Díaz, Darwin Núñez, Jarell Quansah, Caoimhín Kelleher, Tyler Morton y Nat Phillips que dejaron el club por cifras significativas. A eso se sumaron 10 millones de libras por la salida anticipada de Trent Alexander-Arnold rumbo al Real Madrid.

Luis Diaz, FC Bayern München - Bundesliga | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

"Los 450 están muy bien invertidos. Muy, muy, muy bien invertidos", insistió Slot. "Son grandes futbolistas que serán un gran éxito para este club. Algunos ya lo están siendo y otros lo serán en el futuro. La realidad es que vendimos por 300 millones y algunos titulares, como Trent, se fueron por solo 10", contó.

Las lesiones, el otro factor clave

El segundo argumento del entrenador apunta a la paciencia. Varias de las incorporaciones no lograron continuidad por problemas físicos y eso, según Slot, condicionó la evaluación pública.

"Alex no ha sido el Alex del Newcastle, quizás 20 minutos en el partido contra el Tottenham", explicó en referencia a Isak. "Pero no lo fichamos por seis meses, sino por seis años", añadió.

También detalló otras situaciones: Mamardashvili llegó tras la salida de Kelleher, pero el equipo no puede jugar con dos arqueros al mismo tiempo; Frimpong sufrió una lesión muscular; Leoni quedó fuera por el resto de la temporada; y Wirtz, justo cuando empezaba a asentarse en el fútbol inglés, volvió a caer lesionado.

🚨 Florian Wirtz will not be available for Liverpool next game against West Ham.



“At this moment of time, I don't know when Flo will be back”, says Arne Slot.



“Usually when I say that, I do know and I don't want to share that. But this time, I honestly don't know”. pic.twitter.com/3n1jy4nIbw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2026

De cara al duelo ante el West Ham United, Slot confirmó que no contará con Wirtz, aunque recuperó a Frimpong tras un mes afuera por un problema en los isquiotibiales. El lateral podría sumar minutos, aunque lo más probable es que comience en el banco.

Con un proyecto pensado a mediano y largo plazo, el entrenador dejó asentado que juzgar el mercado del Liverpool a pocos meses de su ejecución es, para él, un análisis incompleto.