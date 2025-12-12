Arne Slot hablará con Salah y decidirá si lo convoca para el partido del Liverpool por la Premier League

El entrenador neerlandés del Liverpool, Arne Slot, volvió a hablar sobre la tensa situación que existe con el delantero egipcio, Mohamed Salah.

Mo vive su momento más complejo desde que aterrizó en el Liverpool en 2017 proveniente de la Roma de Italia. El goleador, ganador, campeón y referente absoluto del equipo inglés y que hace unos meses renovó su vínculo con el club vive en estos últimos días una delicadísima relación con el técnico Arne Slot.

Justamente, el entrenador de los reds anunció este viernes que hablará hoy mismo con Mohamed Salah, quien no está satisfecho con su tiempo de juego, antes de decidir si lo incluye en la convocatoria para el partido de Premier contra el Brighton de mañana sábado. "Voy a tener una conversación con Mo esta mañana (viernes), cuyo resultado determinará lo que sucederá mañana", declaró Slot en la rueda de prensa previa al duelo.

"Después del partido contra el Sunderland (1-1, el 3 de diciembre, cuando Salah fue suplente), hubo muchas discusiones entre sus representantes y los del club, y entre él y yo", añadió el entrenador. "No tengo ninguna razón para no querer que se quede", afirmó antes de negarse a continuar la conferencia sobre Salah. "Creo que la próxima vez que hable de Mo, será con él y no aquí. Pueden insistir, pero no hay nada más que decir".

FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Liverpool FC/GettyImages

En el deporte de élite, las emociones no dictan las decisiones; es el rendimiento en el campo lo que prevalece. Si Salah no logra reconducir su frustración, su salida podría acelerarse, dejando un vacío en Anfield pero consolidando la autoridad de Slot.

Además de esto, hay que recordar que tras el partido del sábado contra el Brighton en Anfield, Salah tiene previsto incorporarse a la selección egipcia para la Copa Africana de Naciones (AFCON), que se celebrará en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero.

