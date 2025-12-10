Arne Slot lanza un ultimátum a Mohamed Salah tras el triunfo del Liverpool en la Champions League

Arne Slot admitió que “todos cometemos errores” cuando le preguntaron sobre Mohamed Salah tras la victoria del Liverpool por 1-0 sobre el Inter de Milán, pero insinuó que cualquier solución futura tendría que venir del jugador.

Salah no fue llamado a Merseyside para el partido de Champions League de los Reds contra los nerazzurri el martes por la noche, consecuencia directa de sus polémicos comentarios sobre Slot y el club el fin de semana.

El técnico holandés le recordó a su delantero estrella que “no es débil” e informó a Salah de su decisión en una breve conversación durante el entrenamiento del lunes. El Liverpool se llevó los tres puntos contra el Inter gracias a un penalti en el último minuto, transformado por Dominik Szoboszlai en lugar del internacional egipcio.

No Salah. No Problem.



Liverpool need a new talisman and Dominik Szoboszlai is putting his name forward for the role. pic.twitter.com/E4CVvIsroq — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) December 9, 2025

Tras la victoria, Slot fue acosado por preguntas sobre Salah. El entrenador intentó centrarse en el triunfo de su equipo antes de finalmente ofrecer su opinión actualizada sobre la tensa situación.

“Bueno, dices que todos cometemos errores en la vida, pero la pregunta es: ¿deberían los jugadores reconocerlo también? ¿Y la iniciativa debería venir del jugador o de mí? Esa es otra cuestión. Ibou Konaté ha tenido momentos difíciles últimamente, pero jugó un partido excepcional [contra el Inter]”.

Quizás envalentonado por el resultado del martes, Slot destacó que el Liverpool no ha perdido desde que Salah fue sentado, tras ser goleado por el PSV Eindhoven y el Nottingham Forest con el egipcio en el equipo.

“Después de los partidos contra el PSV y el Forest, donde encajamos siete goles en dos encuentros, era hora de encajar menos, y eso fue lo que hicimos contra el West Ham”, explicó. “Luego jugamos contra el Sunderland y su primera oportunidad llegó en el minuto 86. Su primer gol ni siquiera fue una oportunidad, y luego llegó el Leeds”.

“Mostramos carácter en la segunda mitad y cambiamos un poco la táctica”.

“Se dijeron muchas cosas”, añadió Slot. “Normalmente, eso también afecta a los jugadores, porque él [Salah] ha sido muy influyente para el club y los jugadores, así que nunca es agradable que les pase algo a sus compañeros”.

Virgil van Dijk opina sobre la disputa entre Slot y Salah

Virgil van Dijk se negó a tomar partido entre Mohamed Salah y Arne Slot | Eurasia Sport Images/GettyImages

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, también fue consultado sobre la situación entre Salah y Slot, minutos después de que liderara a su equipo hacia su quinta victoria en los últimos 16 partidos entre todas las competiciones.

“No me corresponde a mí decir quién debe disculparse”, declaró Van Dijk. “Es Salah quien está expresando sus sentimientos. El club tiene que asumirlo, y él también”.

“Es una situación colectiva. Hay problemas entre Mo y el club y, obviamente, no está aquí hoy para ayudarnos a conseguir los tres puntos”.

“Conozco a Mo desde hace mucho tiempo. Es un amigo. Hemos tenido altibajos. Hablamos, pero ese tipo de cosas se quedan en casa. Tenemos que prepararnos y resistir a las críticas”, agregó.

Queda por ver si Salah intentará reconciliarse con su entrenador y sus compañeros antes de partir para la Copa Africana de Naciones la próxima semana. Slot se negó a revelar si el jugador de 33 años de edad estará en su convocatoria para el partido de la Premier League del sábado contra el Brighton & Hove Albion.

