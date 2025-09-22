Arne Slot menciona los cinco jugadores que se perderán el próximo partido del Liverpool contra el Southampton

El técnico del Liverpool, Arne Slot, admitió libremente que los cinco jugadores de campo que han jugador todos los minutos de los tres partidos anteriores del club no participarán en la tercera ronda de la Copa Carabao contra Southampton la próxima semana.

Slot se apoyó en un núcleo de jugadores experimentados para tres enfrentamientos cruciales que resultaron en tres victorias. Los Reds se vieron obligados a esperar hasta el descuento para asegurar una reñida victoria sobre el Burnley en la Premier League el fin de semana pasado, antes de recibir al Atlético de Madrid a mitad de semana.

A pesar de tomar una ventaja de 2-0 en su primer partido de la Liga de Campeones, el equipo de Merseyside necesitó nuevamente un gol de la victoria en el último momento de Virgil van Dijk para lograr una victoria de 3-2 ante el Atlético.

El Liverpool ofreció los mejores 45 minutos de su temporada contra el Everton el sábado, consiguiendo una nueva ventaja de dos goles antes de que los problemas de los seis días anteriores empezaran a notarse. Los Toffees recortaron distancias y forzaron un final inestable en Anfield.

Liverpool v Everton - Premier League | Stu Forster/GettyImages

“Lo bueno es que tengo opciones para rotar durante la semana y los que jugaron tres veces los 90 minutos son ​​Virgil [van Dijk], Ibou [Konaté], Mo [Salah], Ryan [Gravenberch] y Dom [Szoboszlai], los que están acostumbrados a esta intensidad en este nivel, y nuevamente se mostraron muy bien”, explicó el entrenador.

Cuando se le preguntó a Slot si estos cinco jugadores jugarían contra rivales de la Championship en la segunda competición de la Copa de Inglaterra, les ofreció a sus oponentes una exclusiva. "Les adelanto que no los verán el martes", dijo el entrenador. "Si eso le sirve de algo al Southampton, entonces lo sabrán", planteó.

Incluso con este anticipo, Slot aún tiene muchas opciones para rotar. Todos los jugadores veteranos del Liverpool estuvieron disponibles para el derbi de Merseyside del sábado y todos parecieron salir ilesos.

