Arne Slot responde a las palabras de Mohamed Salah sobre la relación entre ambos

El Liverpool vive días tensos tras el duro mensaje de Mohamed Salah, quien acusó al club y a Arne Slot de dejarlo “en ridículo” y de haber roto toda relación con él. El egipcio aseguró sentirse desplazado y apuntó directamente al cuerpo técnico por su inesperada suplencia.

Salah, visiblemente molesto, declaró: “No puedo creerlo, estoy muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club. Estar en el banquillo, no sé por qué. Siento que el club me está dejando en ridículo… No sé qué pasó, tenía buena relación con el DT y de repente ya no tenemos relación alguna”.

El atacante agregó que siente que en el club buscan responsabilizarlo de los problemas: “‘Tiramos a Salah abajo del bus porque él es el problema’, no pienso yo sea el problema”. Sus palabras han marcado un punto de quiebre en una relación que parecía sólida.

Horas después, Arne Slot respondió brevemente, sin profundizar en la polémica, pero dejando claro que su decisión deportiva es firme. “Solo una comunicación”, explicó el entrenador sobre su contacto con Salah. “Le hicimos saber que no viaja con nosotros hoy. Eso es todo”, sentenció al confirmar que el egipcio no estará en el duelo de Champions ante el Inter de Milán.

El distanciamiento entre ambas partes es tan evidente que desde Inglaterra ya se especula con una posible salida de Salah en el mercado de invierno. Distintos reportes señalan que la relación entre jugador y entrenador está rota al cien por ciento, lo que podría acelerar un adiós que hace meses parecía impensado.

Slot, por ahora, mantiene su postura y continúa con su planificación deportiva sin Salah, mientras el futbolista evalúa los próximos pasos de su carrera. Liverpool, envuelto en una crisis interna, deberá resolver de inmediato un conflicto que amenaza con marcar la temporada.