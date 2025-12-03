Arne Slot revela la reacción de Mohamed Salah ante el desaire del Liverpool

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, reveló que Mohamed Salah no estaba contento con su baja para el partido del domingo contra el West Ham United, pero insistió en que esa reacción es normal y no exclusiva del astro egipcio.

Salah fue suplente en la Premier League por primera vez este fin de semana. Por cierto, el último partido de la máxima categoría en el que el eterno goleador del Liverpool jugó desde el banquillo también fue en el London Stadium, allá por abril de 2024.

En esa ocasión, Jürgen Klopp sacó a Salah del banquillo. Durante el fin de semana, Slot no contó en absoluto con su extremo, que estaba en declive. La última vez que Salah pasó un partido completo de la Premier League entre los suplentes fue en junio de 2020.

On the previous occasions Mo Salah was dropped for Liverpool, he still came off the bench.



The win at West Ham marked the first time he missed the entire 90 minutes over form or tactical reasons. pic.twitter.com/wRhQZRcCLv — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) December 1, 2025

Justo antes y después del choque del fin de semana —que el Liverpool ganó 2-0 sin su talismán—, Slot atribuyó la ausencia de Salah a una gestión de la carga de trabajo. El tema se volvió a plantear antes de la visita del Sunderland el miércoles, y el técnico holandés confirmó la decepción de Salah. “Fue una reacción normal para un jugador con la calidad suficiente para jugar con nosotros, y lo digo con suavidad, ya que ha sido excepcional en este club y lo será en el futuro”, dijo Slot encogiéndose de hombros.

“No estaba contento con no ser titular, pero no era el único”.

Slot continuó enfatizando la “profesionalidad” de Salah a pesar de su frustración personal: “Pero su comportamiento fue el esperado de un profesional: apoyó a sus compañeros y se comportó muy bien”.

“No se puede ser un jugador que tenga que jugar cada tres días al máximo nivel, pero él es muy disciplinado y sabe qué hacer para mantenerse en forma. Juegue bien o mal, juegue o no, siempre será un gran profesional”.

Confirmada la salida de Mohamed Salah para la Copa Africana de Naciones

El Egipto de Mohamed Salah podría enfrentarse a México en el partido inaugural del Mundial 2026 | Visionhaus/GettyImages

Los pocos partidos de la Premier League que Salah se ha perdido durante su dilatada carrera en el Liverpool se deben a su participación en diferentes ediciones de la Copa Africana de Naciones. Egipto acude una vez más a la cita continental en Marruecos con la ambición de ganar el torneo por primera vez en la relativamente decepcionante carrera internacional de Salah.

Como siempre, la previa del partido ha estado dominada por el debate sobre cuándo los clubes perderán a sus internacionales africanos. Slot confirmó que el Liverpool espera retener a Salah hasta el último momento, dejando la puerta abierta a un mayor margen de maniobra. “La fecha límite es el 15 de diciembre”, declaró a los medios. “Como siempre, está involucrada la nación, el jugador y el club. Siempre se habla de qué es lo mejor para los tres”.

“Tenemos que encontrar la manera de jugar sin él, ya que no estará aquí. Es cierto”.

La fecha límite del 15 de diciembre le daría derecho a Salah a jugar los próximos cuatro partidos del Liverpool, a menos que Slot siga dejándolo en el banquillo. Sin embargo, el capitán egipcio tiene garantizada la baja por el Tottenham Hotspur (20 de diciembre) y la visita del Wolverhampton Wanderers, que lucha por evitar el descenso, (27 de diciembre).

Si Egipto queda eliminado en la fase de grupos, que finaliza el 29 de diciembre, Salah podría regresar para el partido de liga contra el Leeds United el día de Año Nuevo. Si los Faraones llegan a la final el 18 de enero de 2026, Salah se perdería al menos siete partidos con el Liverpool en todas las competiciones, incluyendo una visita al Arsenal, líder de la liga, el 8 de enero.

