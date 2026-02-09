Arne Slot y Virgil van Dijk discrepan sobre la responsabilidad de la derrota del Liverpool ante el Manchester City

Arne Slot ha acusado a los árbitros de parcialidad contra el Liverpool después de que los Reds sufrieran dos decisiones difíciles en la derrota del domingo por 2-1 ante el Manchester City.

Ver a Marc Guéhi evitar una tarjeta roja por desviar a Mohamed Salah de una oportunidad de disparo no le sentó bien a Slot, que argumentó que valía la pena hablar de ese incidente más que de la controversia de último momento que llevó al despido de Dominik Szoboszlai.

"Si la regla es que tiene que sacar una tarjeta roja, entonces eso es lo que tenemos que aceptar", dijo Slot a BBC Sport sobre la expulsión de Szoboszlai después del pitido final.

“Si hay algún incidente del que deberíamos hablar, debería ser el mano a mano de Mo Salah con el portero y cualquiera que haya estado en este estadio en los últimos siete u ocho años sabe que eso es, para Mo Salah, un gol", añadió Slot.

"Pero sí, no es la primera vez esta temporada que los árbitros fallaron en nuestro favor. Por cierto, no tienen por qué fallar a nuestro favor, simplemente tienen que hacer su trabajo. Pero si eres el entrenador del Liverpool , ya sabes la respuesta", exclamó el neerlandés.

En su conferencia de prensa posterior al partido, Slot hizo referencia a aún más empates y derrotas que ha habido contra el Liverpool esta temporada y cuestionó por qué los árbitros se apegaron tan firmemente al reglamento para expulsar a Szoboszlai pero, en su opinión "enojado y frustrado", fueron flexibles con la entrada de Guehi a Salah.

Virgil van Dijk se muestra reacio a desviar la culpa

Mientras que la atención de Slot después del partido se centró en las injusticias percibidas por parte de los árbitros, Virgil van Dijk optó por mirar más cerca de casa.

"No tenemos ninguna influencia sobre los árbitros", declaró Van Dijk a Sky Sports. "El penalti de [Matheus] Nunes, podría haberlo pitado él mismo, se apresuró demasiado. Solo nosotros podemos culparnos. Tenemos que centrarnos rápidamente en el Sunderland porque será un partido difícil, invictos en casa esta temporada. Nos espera un buen reto".

Van Dijk cerró: "La segunda mitad quizá nos pareció un paso adelante, pero en la primera no teníamos el control y deberíamos haberlo hecho mejor. Desafortunadamente, el penalti fue decisivo, y esa es la realidad".

Guehi admite buena suerte tras la falta de Salah

Sin embargo, un central que simpatizó con Slot fue Guéhi, que fácilmente podría haber jugado en el otro lado del partido del domingo si los acontecimientos en la ventana de transferencias de verano hubieran sido diferentes.

Al preguntársele sin rodeos si debería haber sido expulsado por su entrada a Salah, Guéhi declaró a talkSPORT : "Quizás. Podría haber sido, pero no es mi culpa. Es culpa de los árbitros y del VAR".

“Y si sentían que era tarjeta amarilla, pues era tarjeta amarilla”, concluyó el central del City.