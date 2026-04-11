Arsenal vs Bournemouth: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal vive un momento extremadamente tenso, ya que los antecedentes de pincharse en los finales de temporada le pesan sobre la espalda en una campaña que se perfila para histórica: viene de quedarse afuera de la FA Cup ante el Southampton y en los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League ganó de manera agónica en Portugal. Ahora, en la Premier League, sabe que debe competir mano a mano con un Manchester City más fresco por no tener competencia continental.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

Pronóstico SI

El equipo de Mikel Arteta le sacará provecho a la localía y someterá al equipo de Andoni Iraola, que supo estar arriba en la tabla pero ahora navega en la irregularidad de la mitad de la clasificación de la liga inglesa.

Además, estarán obligados a mostrar una cara positiva frente a su gente tras lo que fue la eliminación en la FA Cup y en la previa de la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Sporting de Lisboa la semana próxima.

Arsenal 2-1 Bournemouth

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Bournemouth?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora : 06:30 (Estados Unidos), 05:30 (México), 13:30 (España)

: 06:30 (Estados Unidos), 05:30 (México), 13:30 (España) Árbitro: Michael Oliver.

Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg | Alex Burstow/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal vs Bournemouth

Arsenal : 14

: 14 Empates : 2

: 2 Bournemouth: 3

Único partido entre ambos: 03/01/2026 - Bournemouth 2-3 Arsenal - Premier League

Últimos cinco partidos

Arsenal Bournemouth Sporting de Lisboa 0-1 Arsenal

07/04/26 Bournemouth 2-2 Manchester United

20/03/26 Southampton 2-1 Arsenal

04/04/26 Burnley 0-0 Bournemouth

14/03/26 Manchester City 2-0 Arsenal

22/03/26 Bournemouth 0-0 Brentford

03/03/26 Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

17/03/26 Bournemouth 1-1 Sunderland

28/02/26 Arsenal 2-0 Everton

14/03/26 West Ham 0-0 Bournemouth

21/02/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Bournemouth por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO o UNIVERSO NOW México TNT Sports o HBO Max España DAZN Spain o Movistar+

Últimas noticias del Arsenal

La temporada de ensueño de los Gunners está atravesando un momento de turbulencia absoluta: perdió la final de la EFL Cup ante el Manchester City y quedó afuera de la FA Cup ante el Southampton, club de la segunda división. Están aferrados a la UEFA Champions League y la Premier, que no la ganan hace más de 20 años y tienen la oportunidad de oro en esta campaña. Le llevan nueve de ventaja a los dirigidos por Guardiola, y este encuentro será clave para que no se escape el trofeo.

Para este partido, el entrenador no podrá contar con Mikel Merino, Jurriën Timber y Piero Hincapié, todos ellos con problemas físicos. Futbolistas como Eberechi Eze y Bukayo Saka estarían en condiciones, aunque no sorprendería que Arteta los guarde para la vuelta frente a los portugueses.

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Sports Press Photo/GettyImages

Posible alineación del Arsenal contra el Bournemouth (4-3-3): David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White; Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard; Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Noni Madueke.

Últimas noticias del Bournemouth

Tras una temporada muy buena en la campaña pasada, el equipo de Andoni Iraola dejó ir figuras y se desinfló. Ahora, navega la mitad de la tabla (13°) con altibajos en su performance y lejos del sueño que tuvieron hace algunos meses de clasificarse a una copa europea para la 2026/27.

Para este encuentro, el entrenador español no podrá contar con Justin Kluivert, Lewis Cook y Julio Soler, lesionados. Tyler Adams y Matai Akinmboni están en duda.

Bournemouth v Aston Villa - Premier League | David Horton - CameraSport/GettyImages

Posible alineación del Bournemouth contra el Arsenal (4-2-3-1): Djordje Petrovic; Adrien Truffert, Marcos Senesi, James Hill, Álex Jiménez; Ryan Christie, Alex Scott, Amine Adli, Marcus Tavernier; Rayan y Evanilson.

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