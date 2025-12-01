Arsenal vs Brentford: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Llegó una jornada doble más a la temporada 2025/26 de la Premier League y es ahí en donde el Arsenal se enfrentará al Brentford este miércoles 3 de diciembre en el Emirates Stadium con la firme convicción de sacar tres puntos que los hagan mantenerse en lo más alto de la tabla.

La historia de las Abejas en el máximo circuito es muy corta, a tal grado que estos equipos se han visto las caras apenas en cuatro ocasiones en territorio londinense y ahí se tiene un registro de dos triunfos del Arsenal por dos empates a un gol.

La única vez que el equipo comandado por Keith Andrews pudo derrotar a los dirigidos por Mikel Arteta fue el 13 de agosto del 2021, ahí el marcador terminó dos goles por cero en favor de The Bees y ese fue apenas el segundo duelo entre ambas escuadras, además fue el primer triunfo del equipo en la EPL.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Brentford?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: miércoles 3 de diciembre

Horario: 14:30 horas (Estados Unidos), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)

Estadio: Emirates Stadium

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Brentford en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Telemundo Deportes NBC App y Universo NOW México Sin transmisión por TV HBO Max España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Chelsea 1-1 Premier League Bayern Múnich 3-1 V Champions League Tottenham 4-1 V Premier League Sunderland 2-2 E Premier League Slavia Praga 0-3 V Champions League

Últimos cinco partidos del Brentford

Rival Resultado Competición Burnley 3-1 V Premier League Brighton 2-1 D Premier League Newcastle 3-1 V Premier League Crystal Palace 2-0 D Premier League Grimsby 0-5 V EFL Cup

Últimas noticias del Arsenal

El Arsenal viene de tropezar en el derbi de Londres. Los gunners no pudieron pasar del empate frente a un Chelsea que se quedó con 10 jugadores por exulsión de Caicedo a los 38 minutos, pero a pesar de ello siguen siendo líderes de la Premier.

"Sinceramente, el Chelsea nos superó en todos los aspectos. Se quedaron con 10 jugadores y aún así no estuvimos cerca. Tenemos mucha suerte de haberles quitado un punto. En general creo que cuando no ganas con 10 hombres durante 45 minutos tienes que decepcionarte", señaló Arteta después del partido.

Últimas noticias del Brentford

Las Abejas se llevaron tres puntos claves en su andar en el máximo circuito del futbol inglés, ya que con doblete de Igor Thiago y uno más de Dango Ouattara derrotaron a los Clarets para ubicarse en la octava posición y cerca de zona de puestos europeos.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

Centrocampistas: Bukayo Saka, Martín Zubimendi, Declan Rice, Leandro Trossard

Delanteros: Eberechi Eze, Mikel Merino

Brentford

Portero: Caoimhin Kelleher

Defensas: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van der Berg, Aaron Hickey

Centrocampistas: Dango Ouattara, Jordan Henderson, Mathias Jensen, Kevin Schade

Delanteros: Mikkel Damsgaard, Igor Thiago

Pronóstico SI

El Arsenal no quiere despegarse de la cima de la clasificación general de la Premier League y aunque el Brentford no es un rival a modo, hará hasta lo imposible por arrebatarle puntos en el Emirates Stadium y más sabiendo que los hoy visitantes nunca los han podido derrotar en su casa.

Arsenal 3-1 Brentford

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE