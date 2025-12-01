Arsenal vs Brentford: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Llegó una jornada doble más a la temporada 2025/26 de la Premier League y es ahí en donde el Arsenal se enfrentará al Brentford este miércoles 3 de diciembre en el Emirates Stadium con la firme convicción de sacar tres puntos que los hagan mantenerse en lo más alto de la tabla.
La historia de las Abejas en el máximo circuito es muy corta, a tal grado que estos equipos se han visto las caras apenas en cuatro ocasiones en territorio londinense y ahí se tiene un registro de dos triunfos del Arsenal por dos empates a un gol.
La única vez que el equipo comandado por Keith Andrews pudo derrotar a los dirigidos por Mikel Arteta fue el 13 de agosto del 2021, ahí el marcador terminó dos goles por cero en favor de The Bees y ese fue apenas el segundo duelo entre ambas escuadras, además fue el primer triunfo del equipo en la EPL.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Brentford?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: miércoles 3 de diciembre
Horario: 14:30 horas (Estados Unidos), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)
Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Brentford en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Telemundo Deportes
NBC App y Universo NOW
México
Sin transmisión por TV
HBO Max
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Chelsea
1-1
Premier League
Bayern Múnich
3-1 V
Champions League
Tottenham
4-1 V
Premier League
Sunderland
2-2 E
Premier League
Slavia Praga
0-3 V
Champions League
Últimos cinco partidos del Brentford
Rival
Resultado
Competición
Burnley
3-1 V
Premier League
Brighton
2-1 D
Premier League
Newcastle
3-1 V
Premier League
Crystal Palace
2-0 D
Premier League
Grimsby
0-5 V
EFL Cup
Últimas noticias del Arsenal
El Arsenal viene de tropezar en el derbi de Londres. Los gunners no pudieron pasar del empate frente a un Chelsea que se quedó con 10 jugadores por exulsión de Caicedo a los 38 minutos, pero a pesar de ello siguen siendo líderes de la Premier.
"Sinceramente, el Chelsea nos superó en todos los aspectos. Se quedaron con 10 jugadores y aún así no estuvimos cerca. Tenemos mucha suerte de haberles quitado un punto. En general creo que cuando no ganas con 10 hombres durante 45 minutos tienes que decepcionarte", señaló Arteta después del partido.
Últimas noticias del Brentford
Las Abejas se llevaron tres puntos claves en su andar en el máximo circuito del futbol inglés, ya que con doblete de Igor Thiago y uno más de Dango Ouattara derrotaron a los Clarets para ubicarse en la octava posición y cerca de zona de puestos europeos.
Posibles alineaciones
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori
Centrocampistas: Bukayo Saka, Martín Zubimendi, Declan Rice, Leandro Trossard
Delanteros: Eberechi Eze, Mikel Merino
Brentford
Portero: Caoimhin Kelleher
Defensas: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van der Berg, Aaron Hickey
Centrocampistas: Dango Ouattara, Jordan Henderson, Mathias Jensen, Kevin Schade
Delanteros: Mikkel Damsgaard, Igor Thiago
Pronóstico SI
El Arsenal no quiere despegarse de la cima de la clasificación general de la Premier League y aunque el Brentford no es un rival a modo, hará hasta lo imposible por arrebatarle puntos en el Emirates Stadium y más sabiendo que los hoy visitantes nunca los han podido derrotar en su casa.
Arsenal 3-1 Brentford
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.