Arsenal vs Everton: previa, predicciones y alineaciones

Después del partido de ida en la UEFA Champions League, el Arsenal recibirá al Everton en la Jornada 30 de la temporada 2025/26 de la Premier League con la firme convicción de sacar tres puntos para mantenerse en la cima de la tabla general y así pelear por el tan ansiado título.

Este encuentro no será nada sencillo y es que en los últimos tres enfrentamientos que han tenido estas escuadras, los Gunners ganaron un encuentro y empataron en dos ocasiones en ambas canchas, aunque la suerte no ha sido la misma en el Emirates Stadium, en donde han pasado cuatro partidos sin que los Toffees saquen un resultado favorecedor.

Los de Mikel Arteta marchan como líderes siete puntos por encima del Manchester City, quien tiene un partido menos hasta el momento, mientras que los de David Moyes son octavos con 43 unidades conseguidas hasta el momento, que de sacar un resultado favorecedor y con algunas combinaciones de resultados, podrían meterse en puestos europeos.

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Everton?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora : 13:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 18:30 ESP

: 13:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 18:30 ESP Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal y Everton (últimos cinco partidos)

Arsenal : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Everton: 0

Último partido entre ambos: 20/12/2025 - Everton 0-1 Arsenal - Premier League Jornada 17

Últimos 5 partidos

Arsenal Everton B. Leverkusen vs Arsenal

11/03/2026 Everton 2-0 Burnley

03/03/2026 Brighton 0-1 Arsenal

04/03/2026 Newcastle 2-3 Everton

28/02/2026 Arsenal 2-1 Chelsea

01/03/2026 Everton 0-1 Manchester United

23/02/2026 Tottenham 1-4 Arsenal

22/02/2026 Everton 1-2 Bournemouth

10/02/2026 Wolves 2-2 Arsenal

18/02/2026 Fulham 1-2 Everton

07/02/2026

¿Cómo ver el Arsenal vs Everton por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos USA Network y UNIVERSO México Fox One España DAZN Spain y Movistar+

Últimas noticias del Arsenal

El Arsenal se encuentra ante las puertas del título de la Premier League y, además, ya está planeando lo que viene para el futuro, siendo los recambios en la plantilla una de las acciones más importantes para la cúpula gunner. A falta de ocho jornadas para el final de la temporada, son líderes por encima del Manchester City.

Acorde a diversos reportes en medios ingleses, tanto Martin Odegaard como el extremo Gabriel Martinelli serían las principales fichas de cambio para Mikel Arteta, ya que aparentemente no entran en planes ya que el noruego sufre mucho de lesiones y al brasileño lo usarían como moneda de cambio.

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Posible alineación del Arsenal contra Everton (4-4-2): David Raya; Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel, Piero Hincapié; Bukayo Saka, Martín Zubimendi, Declan Rice, Gabriel Martinelli; Eberechi Eze, Viktor Gyokeres.

Últimas noticias del Everton

Jack Grealish sufrió uno de los peores momentos de su carrera a inicios de año cuando sufrió una fractura por estrés durante un partido de Premier League frente a Aston Villa, pero aparentemente su regreso está por consumarse muy pronto.

Por medio de sus redes sociales, Grealish ofreció detalles sobre su condición física y el progreso de su recuperación. El mediocampista compartió un video de sus mejores momentos con el equipo, esto después de también presumir ejercicios de su rehabilitación de cara a esta posibilidad.

Posible alineación del Everton contra Arsenal (4-5-1): Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko; Dwight McNeil, James Garner, Idrissa Gana, Iliman Ndiaye; Kierman Dewsbury-Hall, Beto

Pronóstico SI Fútbol

El Arsenal no puede aflojar en su paso por mantenerse en la cima de la Premier League y enfrente tiene al Everton, un equipo de media tabla que no ha hecho mal papel esta campaña, pero que es altamente probable que sucumba ante el posible campeón, dándose esta victoria por un resultado nada abultado.

Arsenal 2-1 Everton