Arsenal vs Kairat: previa, predicciones y alineaciones

Después de su descalabro en la Premier League contra el Manchester United, el Arsenal tiene que darle la vuelta a la página para poder enfrentar su duelo de la Jornada 8 de la UEFA Champions League contra el Kairat, encuentro que se disputará este miércoles 28 de enero en el Emirates Stadium.

El equipo dirigido por Mikel Arteta es superlíder de la clasificación también en el certamen europeo y desde ese sitio buscará sacar tres puntos que lo dejen a la cabeza, mientras que el llamado 'Equipo del Pueblo' es sotanero en la posición número 36 con apenas un punto obtenido en las siete fechas disputadas hasta el momento.

Los Gunners vienen de sacar tres puntos de gran valía frente al Inter de Milán, a quienes derrotaron tres goles por uno en el Stadio Giuseppe Meazza, mientras que los kazajos cayeron cuatro por uno contra el Club Brujas, situación que les quitó su última oportunidad de poderse meter entre los primeros 24 del campeonato.

Arsenal v Manchester United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Kairat?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : miércoles 28 de enero

: miércoles 28 de enero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP)

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP) Árbitro : Urs Schnyder (SUI)

: Urs Schnyder (SUI) VAR: Fedayi San (SUI)

Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal vs Kairat (últimos cinco partidos)

Esta será la primera ocasión en la que el Arsenal se enfrente al Kairat en la historia, de hecho, también será la primera ocasión en la que los londinenses se vean las caras contra un equipo de Kazajistán.

Últimos 5 partidos

Arsenal Kairat Arsenal 2-3 Manchester United

25/01/2026 Kairat 1-4 Brujas

20/01/2026 Inter 1-3 Arsenal

20/01/2026 Kairat 0-1 Olympiacos

9/12/2025 Nottingham Forest 0-0 Arsenal

17/01/2026 Conpenhague 3-2 Kairat

25/11/2025 Chelsea 2-3 Arsenal

14/01/2026 Inter 2-1 Kairat

5/11/2025 Portsmund 1-4 Arsenal

11/01/2026 Kairat 1-1 FC Astana

¿Cómo ver el Arsenal vs Kairat por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+ y Vix+ México Fox One España Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Últimas noticias del Arsenal

Julián Álvarez se ha colocado como uno de los nombres más atractivos de cara a la ventana de fichajes veraniega. Acorde a reportes de ESPN en España e Inglaterra, en el Arsenal ya analizan distintas alternativas para buscar su incorporación, situando al atacante argentino en una posible disputa que podría rebasar la barrera de los 100 millones de euros.

Este movimiento está siendo analizado profundamente ya que la 'Araña' lleva ya 10 partidos sin sumar gol en el certamen liguero. La última ocasión que convirtió gol fue en el Atlético de Madrid contra Sevilla de la Jornada 11 el 1 de noviembre del 2025.

Atletico de Madrid v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Mikel Arteta no podrá contar con el joven Max Dowman oara enfrnetarse al Kairta. Mientras, Riccardo Calafiori y Kai Havertz son duda ya que en el club son cautelosos con sus respectivas incorporaciones.

Posible alineación del Arsenal contra el Kairat (4-2-3-1) : Kepa; Blanco, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly; Nørgaard, Zubimendi; Madueke, Eze, Martinelli; Gyökeres

Últimas noticias del Kairat

Hoy por hoy los de Kazajistán son el último peldaño en la fase de liga, formato que se hace apenas desde la temporada pasada y aunque logren rescatar tres puntos de forma milagrosa contra el Arsenal, firmarían uno de los peores equipos en la historia de este certamen.

En la campaña 2024/25 el Bratislava y el Young Boys se fueron sin sumar ninguna unidad en los ocho partidos que disputaron, mientras que Sparta Praga, RB Leipzig, Girona y RB Salzburg también llegaron a una unidad después de empatar uno de sus encuentros, así que si no quieren situarse entre los peores, deberán rescatar por lo menos el empate.

FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-CLUB BRUGGE | STANISLAV FILIPPOV/GettyImages

Alineación prevista de Kairat contra Arsenal (4-2-3-1) : Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Glazer, Kasabulat; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Edmilson

Pronóstico SI Fútbol

El Arsenal se encuentra en la cima de la fase de liga de la Champions League y si no quiere perder esa posición de privilegio, deberá sacar tres puntos, situación que parece sencilla ya que el Kairat es el último puesto con solo un empate a cuestas. El resultado podría favorecer a los locales por dos o más goles y así asegurarían el primer peldaño.

Arsenal 2-0 Kairat

