Arsenal vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Gunners saldrán como favoritos ante unos Reds que tratan de levantar el vuelo
Carlos García|
La Premier League no da tregua y nos regala un clásico moderno este jueves. El Arsenal, líder indiscutible que navega con viento a favor tras un inicio de año perfecto, recibe a un Liverpool que llega con dudas y bajas sensibles.

Para los de Mikel Arteta, es la oportunidad de oro para dejar a un rival directo fuera de la carrera por el título; para los de Arne Slot, es un "ahora o nunca" si quieren mantener vivas sus esperanzas de campeonato.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el jueves.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Liverpool?

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Fecha: jueves 8 de enero
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Liverpool en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

NBC

Peacock

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN 1, Movistar

DAZN, Movistar+,

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Bournemouth

3-2 V

Premier League

Brighton

2-1 V

Premier League

Crystal Palace

1-1 E (8-7 p)

EFL Cup

Everton

1-0 V

Premier League

Club Brujas

3-0 V

UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Fulham

2-2 E

Premier League

Leeds United

0-0 E

Premier League

Sunderland

1-1 E

Premier League

Inter de Milán

1-0 V

UEFA Champions League

Brighton

2-0 V

Premier League

Últimas noticias del Arsenal

El equipo de Mikel Arteta vive un momento dulce. Vienen de una remontada de carácter ante el Bournemouth (3-2), donde Declan Rice se vistió de héroe con un doblete y Gabriel Magalhães se redimió de un error inicial.

Con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores, el Arsenal ha convertido el Emirates en un fortín, ganando 14 de sus 15 partidos en casa esta temporada. La enfermería se vacía: Bukayo Saka y Leandro Trossard regresan al once para buscar hacer historia (Saka podría ser el primer 'Gunner' en marcar en cuatro partidos seguidos en casa ante Liverpool).

Las únicas bajas confirmadas son los juveniles Max Dowman y Cristhian Mosquera, con Riccardo Calafiori como duda.

Últimas noticias del Liverpool

El panorama es más gris para Arne Slot. Aunque acumulan casi 10 partidos sin perder, los empates recientes ante Leeds y Fulham (donde les empataron en el descuento) han dejado un sabor amargo y han frenado su ascenso.

La situación se agrava con las bajas: Mohamed Salah está fuera por la Copa África y Alexander Isak sigue lesionado. Además, Hugo Ekitike es duda por molestias musculares y Florian Wirtz jugará "tocado" del tendón de la corva. Necesitan una actuación heroica de Cody Gakpo y la solidez de Van Dijk para no despedirse definitivamente del título.

Posibles alineaciones

Arsenal

  • Portero: David Raya
  • Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié
  • Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice
  • Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Liverpool

  • Portero: Alisson Becker
  • Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
  • Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch
  • Medios Ofensivos: Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Curtis Jones
  • Delantero: Cody Gakpo.

Pronóstico SI

El Arsenal llega en modo aplanadora, especialmente en casa, y con la moral por las nubes tras los tropiezos del City. Liverpool, sin su mejor jugador (Salah) y con problemas para cerrar los partidos, parece la víctima perfecta para que los 'Gunners' den un golpe de autoridad. Se espera una victoria local convincente.

Arsenal 2-0 Liverpool

