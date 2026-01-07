Arsenal vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Premier League no da tregua y nos regala un clásico moderno este jueves. El Arsenal, líder indiscutible que navega con viento a favor tras un inicio de año perfecto, recibe a un Liverpool que llega con dudas y bajas sensibles.
Para los de Mikel Arteta, es la oportunidad de oro para dejar a un rival directo fuera de la carrera por el título; para los de Arne Slot, es un "ahora o nunca" si quieren mantener vivas sus esperanzas de campeonato.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el jueves.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Liverpool?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: jueves 8 de enero
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
NBC
Peacock
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN 1, Movistar
DAZN, Movistar+,
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Bournemouth
3-2 V
Premier League
Brighton
2-1 V
Premier League
Crystal Palace
1-1 E (8-7 p)
EFL Cup
Everton
1-0 V
Premier League
Club Brujas
3-0 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Fulham
2-2 E
Premier League
Leeds United
0-0 E
Premier League
Sunderland
1-1 E
Premier League
Inter de Milán
1-0 V
UEFA Champions League
Brighton
2-0 V
Premier League
Últimas noticias del Arsenal
El equipo de Mikel Arteta vive un momento dulce. Vienen de una remontada de carácter ante el Bournemouth (3-2), donde Declan Rice se vistió de héroe con un doblete y Gabriel Magalhães se redimió de un error inicial.
Con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores, el Arsenal ha convertido el Emirates en un fortín, ganando 14 de sus 15 partidos en casa esta temporada. La enfermería se vacía: Bukayo Saka y Leandro Trossard regresan al once para buscar hacer historia (Saka podría ser el primer 'Gunner' en marcar en cuatro partidos seguidos en casa ante Liverpool).
Las únicas bajas confirmadas son los juveniles Max Dowman y Cristhian Mosquera, con Riccardo Calafiori como duda.
Últimas noticias del Liverpool
El panorama es más gris para Arne Slot. Aunque acumulan casi 10 partidos sin perder, los empates recientes ante Leeds y Fulham (donde les empataron en el descuento) han dejado un sabor amargo y han frenado su ascenso.
La situación se agrava con las bajas: Mohamed Salah está fuera por la Copa África y Alexander Isak sigue lesionado. Además, Hugo Ekitike es duda por molestias musculares y Florian Wirtz jugará "tocado" del tendón de la corva. Necesitan una actuación heroica de Cody Gakpo y la solidez de Van Dijk para no despedirse definitivamente del título.
Posibles alineaciones
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié
- Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice
- Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.
Liverpool
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
- Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch
- Medios Ofensivos: Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Curtis Jones
- Delantero: Cody Gakpo.
Pronóstico SI
El Arsenal llega en modo aplanadora, especialmente en casa, y con la moral por las nubes tras los tropiezos del City. Liverpool, sin su mejor jugador (Salah) y con problemas para cerrar los partidos, parece la víctima perfecta para que los 'Gunners' den un golpe de autoridad. Se espera una victoria local convincente.
Arsenal 2-0 Liverpool
