Arsenal vs Manchester City: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League

La mesa está servida para un partido imperdible: el Manchester City visita al Arsenal por la jornada 5 de la liga inglesa y seguramente tenga muchísimas emociones.

A continuación, veamos la información del partido por la Premier League.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Manchester City?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: domingo 21 de septiembre

Horario: 11:30 (este de Estados Unidos), 09:30 (México), 17:30 (España).

Estadio: Emirates Stadium

Arsenal v Nottingham Forest - Premier League | Jack Thomas/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs. Manchester City en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y DAZN en España.

Últimos 5 partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Athletic Club 2-0 V Champions League Nottingham 3-0 V Premier League Liverpool 1-0 D Premier League Leeds 5-0 V Premier League Manchester United 1-0 V Premier League

Últimos 5 partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Napoli 2-0 V UCL Manchester United 3-0 V Premier League Brighton 2-1 D Premier League Tottenham 2-0 D Premier League Wolverhampton 4-0 V Premier League

Últimas noticias del Arsenal

Athletic Club v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | David Ramos/GettyImages

Salvo el partido con el Liverpool, tuvieron un inicio perfecto de Premier League y buscarán competir por el título de campeón inglés que se les viene negando hace más de dos décadas. La gran obsesión y deuda pendiente es coronar en el plano internacional, e iniciaron muy bien con un 2-0 de visitante ante Athletic Bilbao.

Últimas noticias del Manchester City

Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Ryan Pierse/GettyImages

Los Ciudadanos se comienzan a recuperar en este irregular inicio de temporada: luego de ganar 3-0 al Manchester United el clásico, obtuvieron los tres puntos ante Napoli en el inicio de la Champions League.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Jurriën Timber

Mediocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard

Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Noni Madueke

Manchester City

Portero: James Trafford

Defensas: Rayan Ait Nouri, Abdukodir Khusanov, John Stones, Matheus Nunes

Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva



Delanteros: Omar Marmoush, Oscar Bobb y Erling Haaland.

Pronóstico SI Fútbol

Arsenal 2 - Manchester City 2