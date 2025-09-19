Arsenal vs Manchester City: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League
La mesa está servida para un partido imperdible: el Manchester City visita al Arsenal por la jornada 5 de la liga inglesa y seguramente tenga muchísimas emociones.
A continuación, veamos la información del partido por la Premier League.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Manchester City?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: domingo 21 de septiembre
Horario: 11:30 (este de Estados Unidos), 09:30 (México), 17:30 (España).
Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs. Manchester City en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y DAZN en España.
Últimos 5 partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Athletic Club
2-0 V
Champions League
Nottingham
3-0 V
Premier League
Liverpool
1-0 D
Premier League
Leeds
5-0 V
Premier League
Manchester United
1-0 V
Premier League
Últimos 5 partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Napoli
2-0 V
UCL
Manchester United
3-0 V
Premier League
Brighton
2-1 D
Premier League
Tottenham
2-0 D
Premier League
Wolverhampton
4-0 V
Premier League
Últimas noticias del Arsenal
Salvo el partido con el Liverpool, tuvieron un inicio perfecto de Premier League y buscarán competir por el título de campeón inglés que se les viene negando hace más de dos décadas. La gran obsesión y deuda pendiente es coronar en el plano internacional, e iniciaron muy bien con un 2-0 de visitante ante Athletic Bilbao.
Últimas noticias del Manchester City
Los Ciudadanos se comienzan a recuperar en este irregular inicio de temporada: luego de ganar 3-0 al Manchester United el clásico, obtuvieron los tres puntos ante Napoli en el inicio de la Champions League.
Posibles alineaciones
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Jurriën Timber
Mediocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard
Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Noni Madueke
Manchester City
Portero: James Trafford
Defensas: Rayan Ait Nouri, Abdukodir Khusanov, John Stones, Matheus Nunes
Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva
Delanteros: Omar Marmoush, Oscar Bobb y Erling Haaland.
Pronóstico SI Fútbol
Arsenal 2 - Manchester City 2
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.