Arsenal vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana se llevará a cabo la final de la Copa de la Liga 2025-26 entre el Arsenal y el Manchester City, los dos mejores equipos en lo que va de la Premier League y que también se disputan dicho trofeo doméstico, siendo líderes y sublíderes, respectivamente.

Los Gunners vienen de dejar en el camino a los Blues por 4-2 en el marcador global en la fase de semifinales. Mientras que, los Sky Blues hicieron lo propio eliminando a las Urracas por marcador global de 5-1.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para los dos equipos que buscan sumar otro trofeo a sus vitrinas.

Pronóstico SI Fútbol

Esta campaña definitivamente ha sido mejor para el cuadro Gunner, por ende, creemos que el triunfo y el trofeo se irán a las vitrinas de Londres, dada la irregularidad que han manejado los pupilos de Pep Guardiola.

Mikel Arteta quiere superar a su maestro y esta una gran prueba para por fin ir camino a hacerlo y darle la primera estocada previo a tratar de por fin conquistar el campeonato inglés que se le ha negado en los años recientes.

Arsenal 2-1 Manchester City.

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Manchester City?

Ciudad : Londres, Reino Unido

: Londres, Reino Unido Estadio : Wembley Stadium

: Wembley Stadium Fecha : domingo 22 de marzo

: domingo 22 de marzo Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP

Wembley será la sede del partido | Alex Burstow - The FA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal vs Manchestrr City (últimos cinco partidos)

Arsenal : 2

: 2 Empate : 3

: 3 Manchester City: 0

Último partido entre ambos: 21/09/25 - Arsenal 1-1 Manchester City - Copa de la Liga

Últimos 5 partidos

Arsenal Manchester City Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen 17/03/26 Manchester City 1-2 Real Madrid 17/03/26 Arsenal 2-0 Everton 14/03/03 West Ham 1-1 Manchester City 14/03/26 Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal 11/03/26 Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/26 Mansfield 1-2 Arsenal 07/03/26 Newcastle 1-3 Manchester City 07/03/26 Brighton 1-0 Arsenal 04/03/26 Manchestrr City 2-2 Nottingham 04/03/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+ y CBS Sports Golazo México Disney+ España DAZN España

Últimas noticias del Arsenal

LOCKED IN FOR THE QUARTER-FINALS 🔐 pic.twitter.com/zQohrY7EY2 — Arsenal (@Arsenal) March 17, 2026

Los Gunners avanzaron a la siguiente ronda de la UEFA Champions League al eliminar al Bayer Leverkusen de Alemania, el club inglés venció 2-0 en la vuelta para concluir el marcador global 3-1.

El encuentro de ida quedó empatado a una anotación, luego de la visita de los de Arteta en tierras alemanas, pero se sobrepusieron en casa sin mayor inconveniente.

Posible alineación de Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber; Declan Rice, Bukayo Saka, Martín Zubimendi; Gabriel Martinelli, Noni Madueke, Viktor Gyökeres.

Últimas noticias del Manchester City

Our Champions League campaign comes to an end.



🩵 1-2 ⚪️ pic.twitter.com/WSv2YIfOHM — Manchester City (@ManCity) March 17, 2026

Terminó la participación del conjunto Sky Blue en la Champions League al haber sido eliminado por marcador global de 2-5 frente al Real Madrid.

El club inglés cayó en ambos enfrentamientos ante el cuadro merengue y con ello finalizó su activididad en esta temporada para los citizens.

Probable alineación del Manchester City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Antoine Semenyo, Jeremy Doku: Erling Haaland.

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