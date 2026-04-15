Arsenal vs Sporting de Lisboa: previa, predicciones y alineaciones

Un Arsenal ilusionado recibe al Sporting de Lisboa este miércoles en el Emirates Stadium por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores de Europa por segunda temporada consecutiva. El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega con ventaja tras imponerse 1-0 en la ida en Lisboa, en un duelo cerrado que se definió de forma agónica con el tanto de Kai Havertz.

De todas formas y más allá del resultado favorable, la serie no está cerrada. Las dudas comenzaron a aparecer en el equipo gunner en los últimos encuentros y el Sporting podría sacar ventaja de esa falta de confianza clásica que afecta a los londinenses en el tramo decisivo de las temporadas. Con un duelo clave ante el Manchester City en el horizonte inmediato, el desgaste físico y mental podría jugar un papel determinante.

A continuación, toda la información para disfrutar y vivir a pleno este gran encuentro.

Pronóstico SI

Es probable que el equipo de Mikel Arteta priorice el orden defensivo y busque aprovechar los espacios que deje su rival teniendo en cuenta la ventaja obtenida en la ida. No atraviesa su mejor momento, con dudas en ataque y cierta fragilidad reciente, pero en este tipo de escenarios suele imponer su jerarquía. Jugando en casa y con la serie a favor puede esperar su momento sin necesidad de exponerse.

Del otro lado, Sporting está obligado a asumir riesgos desde el inicio. Esa necesidad de ir a buscar el partido puede hacerlo peligroso, sobre todo si logra incomodar a un Arsenal que ha mostrado cierta debilidad mental en las últimas semanas. Pero ese mismo planteo ofensivo también puede dejar espacios atrás, algo que los ingleses saben explotar. En un duelo que podría ser más abierto que la ida, todo apunta a un partido con ocasiones para ambos, pero con el local encontrando el gol clave para cerrar la serie.

Pronóstico: Arsenal 1-1 Sporting

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Sporting de Lisboa?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : miércoles 15 de abril

: miércoles 15 de abril Hora : 15:00 (Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España)

: 15:00 (Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España) Árbitro: Francois Letexier (Francia)

Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal vs Sporting de Lisboa

Partidos jugados: 8

Arsenal : 4

: 4 Empate : 3

: 3 Sporting Lisboa: 1

Último partido entre ambos: 07/04/26 - Sporting Lisboa 0-1 Arsenal (Champions League, ida cuartos de final)

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Últimos 5 partidos

Arsenal Sporting de Lisboa Arsenal 1-2 Bournemouth 11/04/26 Amadora 0-1 Sporting Lisboa 11/04/26 Sporting Lisboa 0-1 Arsenal 07/04/26 Sporting Lisboa 0-1 Arsenal 07/04/26 Southampton 2-1 Arsenal 04/04/26 Sporting de Lisboa 4-2 Santa Clara 03/04/26 Manchester City 2-0 Arsenal 22/03/26 Alverca 1-4 Sporting de Lisboa 22/03/26 Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen 17/03/26 Sporting de Lisboa 5-0 Bodo Glimt 17/03/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Sporting de Lisboa por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Últimas noticias del Arsenal

El Arsenal llega con varias en nombres clave. La única baja confirmada es la de Mikel Merino, quien se perderá lo que resta de la temporada por una lesión en el pie. A partir de ahí, el panorama es más incierto. Bukayo Saka y Jurrien Timber siguen entre algodones, al igual que otros titulares como Martin Odegaard, Riccardo Calafiori y Declan Rice, todos con opciones de llegar pero sin garantías.

Hay optimismo con el regreso de Eberechi Eze, que podría meterse directamente en el once tras recuperarse antes de lo previsto, mientras que Leandro Trossard también tiene chances de ser titular. En el mediocampo, el desgaste de los últimos partidos le abre la puerta a jugadores habitualmente suplentes como Christian Norgaard. Peso en conclusión, Arteta deberá decidir si arriesga o cuida pensando también en el exigente calendario que tiene por delante.

Arsenal v Bournemouth - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Noni Madueke.

Últimas noticias del Sporting Lisboa

Por el lado del equipo portugués, la principal novedad pasa por el regreso de Morten Hjulmand, quien vuelve tras cumplir sanción y se perfila como titular en el mediocampo. Y un alivio pasa por la inclusión en la lista de goleador Luis Suarez, quien finalmente estará disponible luego de que se aclarara un error administrativo.

En cuanto a las bajas, el conjunto portugués no podrá contar con Fotis Ioannidis, Luis Guilherme ni Nuno Santos, todos descartados por lesión.

FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENAL | FILIPE AMORIM/GettyImages

Posible alineación del Sporting Lisboa (4-2-3-1): Rui Silva; Georgios Vagiannidis, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincao, Pote; Luis Suárez.

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