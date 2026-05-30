El Arsenal se quedó a un paso de conquistar la primera Champions League de su historia. Después de empatar 1-1 con el PSG durante los 120 minutos de juego, los Gunners cayeron en la tanda de penales y terminaron como subcampeones de Europa.

La derrota, dicho sea de paso, dejó una particularidad estadística. El equipo de Mikel Arteta cerró la competición sin perder ningún partido, inusual para un finalista que no consigue levantar el trofeo. Subcampeón invicto se leía en los zócalos de la transmisión. Aun así, el DT prefirió quedarse con el aprendizaje de una campaña que calificó como excepcional.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Carl Recine/GettyImages

En sus primeras declaraciones luego de la final, Arteta reconoció el golpe que significó quedarse tan cerca del objetivo. "Tienes que dominar las emociones. Sientes dolor y tienes que sentirlo. El deporte es esto. Eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores", expresó.

El entrenador también remarcó que su equipo estuvo muy cerca de regalarle a los aficionados una conquista inédita. "Queríamos darle a la gente algo que nunca habíamos tenido en este club. Estuvimos cerca, a dos penaltis", dijo.

"Lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir".



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Arteta no escatimó elogios para el campeón. De hecho, aseguró que nunca había visto un equipo con tantos recursos para resolver situaciones complejas. "Quiero felicitar al PSG. Para mí es el mejor equipo del mundo. No había visto lo que son capaces de hacer. Salen perfecto de situaciones cerradas. Es difícil dominarlos", manifestó.

Durante el análisis del encuentro, también recordó algunas acciones puntuales que, a su entender, pudieron influir en el desarrollo de la final. "Están el penalti que no le pitan a (Noni) Madueke y el que sí a (Cristhian) Mosquera, todo cuenta", señaló.

La infracción de Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia derivó en el empate de Ousmane Dembélé desde los once metros. A partir de ahí, ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad y el campeón se definió en la tanda.

A season to be proud of.



We pushed the boundaries over land and sea, and couldn't have done it without your support. Thank you, Gooners ❤️ pic.twitter.com/PfTa0I62GJ — Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026

Arteta explicó que el cuerpo técnico había trabajado previamente en esa situación, aunque reconoció que varias ausencias condicionaron la elección de ejecutantes. "Los lanzadores de los penaltis han sido los que estaban. Nos faltaban tiradores como (Kai) Havertz, (Bukayo) Saka u (Martin) Odegaard. Lo teníamos preparado. Sabíamos quiénes iban a tirar si llegábamos a la tanda. Necesitábamos acierto y no lo hemos tenido", comentó.

Pese al desenlace, el entrenador incluyó en sus declaraciones un mensaje de agradecimiento para el plantel y para quienes acompañaron al equipo durante toda la campaña. "Si les digo un millón de veces gracias al equipo no es suficiente por todo lo vivido", afirmó.

Consultado sobre lo que viene, Arteta evitó proyectarse demasiado lejos. "Necesito descansar porque ha sido un año muy largo", concluyó.