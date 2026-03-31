Para Thomas Tuchel, entrenador de la selección inglesa, la cantidad de futbolistas del Arsenal que debieron abandonar la conentración con sus combinados por molestias físicas siembra ciertas dudas; el alemán apunta a la incógnita de cómo el club londinense gestiona la carga de sus jugadores en plena temporada.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

“Cualquiera puede hacer las cuentas, y sí, parece sospechoso”, señaló, aunque evitó hacer acusaciones directas.

El foco en Declan Rice

El mediocampista llegó a la concentración de la selección de Inglaterra con molestias físicas y, tras ser evaluado, regresó a Londres sin sumar minutos en los amistosos internacionales, de cara a la próxima Copa del Mundo. Una situación que, similarmente, vivió Bukayo Saka también.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Nigel French/Allstar/GettyImages

“No estoy dispuesto a asumir ese riesgo con un jugador clave”, fue tajante Tuchel con el caso Rice. Según explicó, el jugador del Arsenal arrastra ciertas incomodidades desde hace ya un tiempo y viene compitiendo al límite de sus posibilidades. Para el entrenador, forzar su participación podría tener consecuencias a largo plazo y afectar el futuro inmediato de su seleccionado.

La defensa de Arteta

Con seguridad, el técnico español valora la mentalidad competitiva de sus futbolistas y destacó el esfuerzo reciente de Declan Rice con el conjunto inglés; jugó casi un partido completo y fue figura pese a sus molestias.

Tras sus declaraciones, el contraste entre ambas posturas es evidente. Mientras Tuchel prioriza la preservación física de los jugadores, Arteta apuesta por sostener el rendimiento del equipo en una temporada exigente, en la disputa por los diferentes estandartes del fútbol europeo.

Sin embargo, a pesar del cuestionamiento, Tuchel defendió la actitud de sus dirigidos. Tanto Rice como Saka se presentaron a la convocatoria, entrenaron dentro de lo posible y se sometieron a estudios médicos antes de tomar la decisión de no jugar.

🚨JUST IN: Arsenal players international break injury/team update.



🔴Martin Ødegaard – Pushing for Southampton; late fitness call.

🔴Jurrien Timber – Targeting Southampton return; being assessed.

🔴Declan Rice – Carrying a knock; could be rested.

🔴Bukayo Saka – Fatigue;… pic.twitter.com/wPxseXauDC — Liquid Gooner (@LiquidAy) March 30, 2026

“Confío al 100% en ellos”, remarcó el entrenador, dejando en claro que no hubo intención de evitar el compromiso internacional, sino una cuestión estrictamente física.

Asimismo, el panorama se complejiza para el Arsenal con la situación de Noni Madueke, quien sufrió un golpe en la rodilla durante un amistoso. Si bien la lesión no sería grave, su presencia en los próximos compromisos está en duda, incluyendo el cruce por FA Cup y la serie de Champions League. Ante este escenario, Arteta podría verse obligado a recurrir nuevamente a alternativas juveniles

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