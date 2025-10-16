Así era la alineación titular del FC Barcelona el día que debutó Lionel Messi
Un 16 de octubre de 2004, con el Estadi Olimpic Lluís Companys como sede, el FC Barcelona enfrentaba al RCD Espanyol en el derbi de la ciudad y llegaba en estado de gracia, siendo puntero de LaLiga con cinco victorias y un empate al momento.
En el segundo tiempo, Frank Rijkaard llamó a un chico de 17 años, pelilargo, argentino y con la camiseta 30, para que reemplace a Deco a falta de ocho minutos para el final.
POR: Víctor Valdés - Extraordinario juego con el balón, seguro en los pases cortos y atrevido para salir jugando desde el fondo; fue uno de los primeros arqueros en asumir el rol de “portero-líbero”.
LD: Giulyano Belletti - Era un lateral ofensivo y dinámico, típico del fútbol brasileño: más enfocado en aportar en ataque y ritmo que en mantener una defensa rígida.
DFC: Carles Puyol - Era un defensa de alma guerrera, símbolo de coraje, disciplina y liderazgo, más valorado por su carácter y eficacia que por su técnica.
DFC: Oleguer - Era un defensa trabajador, tácticamente confiable y sin lujos, más valorado por su cumplimiento y compromiso que por su técnica o potencia.
LI: Giovanni Van Bronkhorst - Fue un lateral zurdo completo y cerebral, con técnica fina, buena pegada y gran sentido del juego colectivo, ideal para equipos que buscaban equilibrio entre defensa y posesión.
MC: Rafa Márquez - Aunque tuvo su paso como mediocentro, fue un defensa cerebral y técnico, capaz de organizar desde atrás y liderar con inteligencia, combinando elegancia con solidez defensiva.
MCO: Xavi - Fue un defensa cerebral y técnico, capaz de organizar desde atrás y liderar con inteligencia, combinando elegancia con solidez defensiva.
MCO: Deco - Era un volante ofensivo completo, que combinaba talento y sacrificio, capaz de crear, conectar y luchar con la misma eficacia.
MP: Ronaldinho - Fue un genio creativo y decisivo, que combinó magia técnica, visión y alegría, transformando cada jugada en espectáculo y cada partido en arte.
DC: Samuel Eto'o - Fue un delantero completo y letal, que combinaba velocidad, definición y trabajo táctico, convirtiéndose en un jugador decisivo en los grandes equipos que integró.
DC: Henrik Larsson - Fue un delantero inteligente y completo, que combinaba movilidad, olfato goleador y compromiso táctico, siempre efectivo y decisivo en momentos clave.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo