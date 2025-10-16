Un 16 de octubre de 2004, con el Estadi Olimpic Lluís Companys como sede, el FC Barcelona enfrentaba al RCD Espanyol en el derbi de la ciudad y llegaba en estado de gracia, siendo puntero de LaLiga con cinco victorias y un empate al momento.

En el segundo tiempo, Frank Rijkaard llamó a un chico de 17 años, pelilargo, argentino y con la camiseta 30, para que reemplace a Deco a falta de ocho minutos para el final.

Así era la alineación titular del FC Barcelona el día que debutó Lionel Messi

POR: Víctor Valdés - Extraordinario juego con el balón, seguro en los pases cortos y atrevido para salir jugando desde el fondo; fue uno de los primeros arqueros en asumir el rol de “portero-líbero”.

LD: Giulyano Belletti - Era un lateral ofensivo y dinámico, típico del fútbol brasileño: más enfocado en aportar en ataque y ritmo que en mantener una defensa rígida.

DFC: Carles Puyol - Era un defensa de alma guerrera, símbolo de coraje, disciplina y liderazgo, más valorado por su carácter y eficacia que por su técnica.

Foot : Fc Barcelona - Cl Brugge / Champ.League | Tim de Waele/GettyImages

DFC: Oleguer - Era un defensa trabajador, tácticamente confiable y sin lujos, más valorado por su cumplimiento y compromiso que por su técnica o potencia.

LI: Giovanni Van Bronkhorst - Fue un lateral zurdo completo y cerebral, con técnica fina, buena pegada y gran sentido del juego colectivo, ideal para equipos que buscaban equilibrio entre defensa y posesión.

MC: Rafa Márquez - Aunque tuvo su paso como mediocentro, fue un defensa cerebral y técnico, capaz de organizar desde atrás y liderar con inteligencia, combinando elegancia con solidez defensiva.

MCO: Xavi - Fue un defensa cerebral y técnico, capaz de organizar desde atrás y liderar con inteligencia, combinando elegancia con solidez defensiva.

La Liga: Barcelona v Albacete | Firo Foto/GettyImages

MCO: Deco - Era un volante ofensivo completo, que combinaba talento y sacrificio, capaz de crear, conectar y luchar con la misma eficacia.

MP: Ronaldinho - Fue un genio creativo y decisivo, que combinó magia técnica, visión y alegría, transformando cada jugada en espectáculo y cada partido en arte.

Real Madrid v F.C. Barcelona | Denis Doyle/GettyImages

DC: Samuel Eto'o - Fue un delantero completo y letal, que combinaba velocidad, definición y trabajo táctico, convirtiéndose en un jugador decisivo en los grandes equipos que integró.

DC: Henrik Larsson - Fue un delantero inteligente y completo, que combinaba movilidad, olfato goleador y compromiso táctico, siempre efectivo y decisivo en momentos clave.