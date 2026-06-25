Así es el camino de Alemania hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda
El camino de la selección alemana en este Mundial 2026 ha comenzado de gran forma. En el debut, superaron a la débil Curazao por 7 a 1, la mayor goleada que tenemos hasta la fecha en el torneo.
Si bien siempre es complicado el arranque, los de Nagelsmann se impusieron con total comodidad ante un rival que debutaba en esta clase de torneos.
La segunda fecha fue completamente diferente. Enfrente estaba Costa de Marfil, un rival con mucha más exeriencia y jugadores de nivel, como Ousmane Diomande, una de las gratas revelaciones del Mundial.
Los africanos se pusieron en ventaja, ante un equipo alemán que no podía reaccionar. Sin embargo, en el segundo tiempo la jerarquía prevelació y el resultado final fue de 2 a 1, en favor de los europeos.
Seis puntos sobre seis jugados y la clasificación (más el primer lugar de la zona) garantizada.
Con una fecha por disputarse (hoy ante Ecuador), Nagelsmann tendrá la posibilidad de descansar jugadores, darle minutos a otros y hasta probar algunas ideas, de cara a los 16avos de final que ya aparecen en el horizonte.
Así es el camino de Alemania hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda
16avos de final
El rival en esta instancia será uno de los mejores terceros. El sorteo determinó que saldrá de los grupos A (Corea del Sur), B (Bosnia y Herzegovina), C (Escocia), D (Paraguay) o F (hasta el momento es Suecia).
Este partido se jugará el 29 de junio, en el Gillette Stadium, de Boston
Octavos de final
En los octavos de final, y siempre en caso de seguir avanzando, los alemanes se podrían enfrentar a Francia. En lo que sería uno de los mejores duelos de esta fase.
Este partido se jugará el 4 de julio, en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia.
Cuartos de final
De superar los octavos de final, el siguiente rival podría llegar a ser Marruecos o Países Bajos. Sería un encuentro complejo para los alemanes pero vendrían con el envión de la fase anterior por lo que soñar con las semis no será utópico.
Este partido se jugará el 9 de julio, en el Gillette Stadium, de Boston
Semifinal
Ya entre los mejores cuatro del torneo (todo un logro para los alemanes), el rival más complicado que podría tocar es España.
Este partido se jugará el 14 de julio, en el AT&T Stadium de Dallas.
Final
El partido decisivo del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, a las 15hs local (16hs ARG), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Nuevamente, especular cuál podría ser el rival es difícil pero bien podría salir del ganaror de España (si queda primera de su grupo) y Francia.