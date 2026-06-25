El camino de la selección alemana en este Mundial 2026 ha comenzado de gran forma. En el debut, superaron a la débil Curazao por 7 a 1, la mayor goleada que tenemos hasta la fecha en el torneo.



Si bien siempre es complicado el arranque, los de Nagelsmann se impusieron con total comodidad ante un rival que debutaba en esta clase de torneos.

La segunda fecha fue completamente diferente. Enfrente estaba Costa de Marfil, un rival con mucha más exeriencia y jugadores de nivel, como Ousmane Diomande, una de las gratas revelaciones del Mundial.



Los africanos se pusieron en ventaja, ante un equipo alemán que no podía reaccionar. Sin embargo, en el segundo tiempo la jerarquía prevelació y el resultado final fue de 2 a 1, en favor de los europeos.



Seis puntos sobre seis jugados y la clasificación (más el primer lugar de la zona) garantizada.

Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Con una fecha por disputarse (hoy ante Ecuador), Nagelsmann tendrá la posibilidad de descansar jugadores, darle minutos a otros y hasta probar algunas ideas, de cara a los 16avos de final que ya aparecen en el horizonte.

Así es el camino de Alemania hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda

16avos de final

El rival en esta instancia será uno de los mejores terceros. El sorteo determinó que saldrá de los grupos A (Corea del Sur), B (Bosnia y Herzegovina), C (Escocia), D (Paraguay) o F (hasta el momento es Suecia).

Este partido se jugará el 29 de junio, en el Gillette Stadium, de Boston

Octavos de final

En los octavos de final, y siempre en caso de seguir avanzando, los alemanes se podrían enfrentar a Francia. En lo que sería uno de los mejores duelos de esta fase.

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Este partido se jugará el 4 de julio, en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia.



Cuartos de final

De superar los octavos de final, el siguiente rival podría llegar a ser Marruecos o Países Bajos. Sería un encuentro complejo para los alemanes pero vendrían con el envión de la fase anterior por lo que soñar con las semis no será utópico.

Este partido se jugará el 9 de julio, en el Gillette Stadium, de Boston

Semifinal

Ya entre los mejores cuatro del torneo (todo un logro para los alemanes), el rival más complicado que podría tocar es España.

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Este partido se jugará el 14 de julio, en el AT&T Stadium de Dallas.

Final

El partido decisivo del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, a las 15hs local (16hs ARG), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Nuevamente, especular cuál podría ser el rival es difícil pero bien podría salir del ganaror de España (si queda primera de su grupo) y Francia.