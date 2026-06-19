¿Cuántos terceros clasifican a los 16avos de final del Mundial 2026 y cómo se ordenan?

La ampliación de la Copa del Mundo 2026 de 32 a 48 selecciones obligó a la FIFA a modificar el sistema de clasificación a las rondas eliminatorias.

¿Cómo funciona la clasificación para los 16avos?

Tras disputar las tres jornadas de la fase inicial, los dos mejores de cada zona obtendrán de manera automática su pase a los dieciseisavos de final. Sin embargo, no serán los únicos clasificados y a ellos se sumarán los ocho mejores terceros, una novedad que amplía las posibilidades de avanzar para aquellos combinados que no logren terminar entre las dos primeras posiciones de su grupo.

De esta manera, 32 equipos accederán a la ronda eliminatoria: 24 provenientes de los dos primeros lugares y ocho seleccionados entre quienes finalicen terceros.

🇲🇽 Mexico have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026

¿Cómo se eligen los ocho mejores terceros?

Para determinar qué equipos continúan en competencia, habrá una tabla general integrada exclusivamente por las 12 selecciones que concluyan en la tercera posición de sus respectivos grupos.

El principal criterio será la cantidad de puntos obtenidos en los tres encuentros de la fase inicial. En caso de igualdad, se recurrirá a la diferencia de gol acumulada y, si persiste el empate, se tomará en cuenta el número de tantos convertidos.

Equipos como Países Bajos, Brasil, Bélgica, Portugal y España aparecen momentáneamente en zona de clasificación gracias a haber sumado al menos una unidad.

Los criterios de desempate

Si dos o más selecciones continúan igualadas después de comparar puntos, diferencia de gol y goles convertidos, entrará en juego el criterio de Fair Play, sistema que evalúa el comportamiento disciplinario de cada equipo durante la fase de grupos, otorgando ventaja a quienes acumulen menos tarjetas amarillas y expulsiones.

Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

Como última instancia, si la igualdad no puede resolverse mediante ninguno de los parámetros anteriores, se utilizará la posición de cada seleccionado en el Ranking FIFA vigente al inicio de la copa.

Criterios para ordenar a los terceros del Mundial 2026

Puntos obtenidos. Diferencia de gol. Goles convertidos. Fair Play. Mejor ubicación en el Ranking FIFA.

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