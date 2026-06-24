El camino de la selección argentina en este Mundial 2026 comenzó con el pie derecho. En el debut, superaron a Argelia por 3 a 0 con un Messi intratable que convirtió por triplicado. Primeros tres puntos en el bolsillo.

La segunda fecha tampoco fue muy compleja para los dirigidos por Scaloni. enfrente estaba Austria, a priori el rival más duro del Grupo J. Pero nuevamente Messi frotó la lámpara con un doblete (que lo colocó en la cima de máximas goleadores de la historia de las Copas del Mundo) y la victoria quedó en manos albicelestes.



Seis puntos sobre seis jugados y la clasificación (más el primer lugar de la zona) garantizada.

Con una fecha por disputarse (ante Jordania, este sábado), Scaloni tendrá la posibilidad de descansar jugadores, darle minutos a otros y hasta probar algunas ideas, de cara a los 16avos de final que ya aparecen en el horizonte.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Así es el camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda

16avos de final

La selección argentina disputará los 16avos de final el viernes 3 de julio, a partir de las 18hs local (19hs ARG), en el Hard Rock Stadium de Miami.

El rival será el segundo clasificado del Grupo H, que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, Hasta el momento, todos los equipos tienen chances de avanzar. El viernes será el día en el que se conozca el rival.

Octavos de final

Siempre en caso de avanzar, la selección argentina disputaría los 16avos de final el viernes 7 de julio, a partir de las 12hs local (13hs ARG), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.



El rival saldría del ganador del duelo entre el segundo clasificado del Grupo D (Paraguay o Australia) y el segundo del G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda)

Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Cuartos de final

En caso de continuar por la senda de la victoria, los de Scaloni jugarían el partido de cuartos de final el sábado 11, a partir de las 21hs local (22hs ARG), en el Arrowhead Stadium de Kansas.

El rival saldría del ganador del duelo entre el primero del K (Colombia o Portugal) y el segundo del L (hoy sería Croacia) y el del primero del B (Canadá o Suiza) y el tercero del G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda).



Si Portugal gana su grupo, un posible choque entre Messi y Cristiano aparecería en el horizonte.

Semifinal

La semifinal de este lado del cuadro se disputará el miércoles 15 de julio, a las 15hs local (16hs ARG), nuevamente en el en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.



Imaginar el posible rival es complicado ya que depende de cómo termine dándose el cierre de los grupos, pero si se da la lógica un cruce ante Brasil o Inglaterra podría ser posible.

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Final

El partido decisivo del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, a las 15hs local (16hs ARG), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Nuevamente, especular cuál podría ser el rival es difícil pero bien podría salir del ganaror de España (si queda primera de su grupo) y Francia.