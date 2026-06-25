Así es el camino de Brasil hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda
A Brasil le tocó arrancar el Mundial 2026 con el partido más complicado de la fase de grupos, y si bien no se lucieron salieron con vida del mismo: igualaron 1-1 frente a Marruecos, sin brillo pero rescatando un punto.
En el segundo partido le ganaron 3-0 a Haití y mostraron un juego más dinámico y aceitado, algo mucho más cercano a lo que es realmente un equipo de Carlo Ancelotti.
En la última jornada mostraron su mejor performance desde el inicio de la competencia, superando a Escocia por 3-0 en todas las líneas, incluso con goles anulados que podrían haber ampliado el marcador y dándole minutos a Neymar, que todavía no está al 100% desde lo físico.
Así es el camino de Brasil hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda
16avos de final
El Scratch disputará los 16avos de final el lunes 29 de junio, a partir de las 12:00, hora local, en el NRG Stadium de Houston.
El rival será el segundo clasificado del Grupo F, que integran Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia. A esta hora serían los japoneses, pero todavía falta el desarrollo de la última jornada y todo puede cambiar.
Octavos de final
Siempre en caso de avanzar, la Canarinha disputaría los 16avos de final el domingo de julio, a partir de las 16:00 hora local en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El rival saldría del ganador del duelo entre el segundo clasificado del Grupo E (Francia o Noruega) y el segundo del I (Costa de Marfil, Ecuador o Curazao).
Cuartos de final
En caso de continuar por la senda de la victoria, los de Ancelotti jugarían el partido de cuartos de final el sábado 11, a partir de las 17:00 (local) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
Para llegar a esta instancia se medirán el primero del grupo L (a esta hora Inglaterra) con el tercero del grupo H (Cabo Verde de momento), mientras que en la otra llave están México, como primero del A, y momentáneamente Escocia, que terminó tercero del C.
Semifinal
La semifinal de este lado del cuadro se disputará el miércoles 15 de julio, a las 15:00 local, en el en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Imaginar el posible rival es complicado ya que depende de cómo termine dándose el cierre de los grupos, pero si se da la lógica en los partidos previos se trataría de un Argentina - Brasil.
Final
El partido decisivo del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, a las 15:00 local, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Nuevamente, especular cuál podría ser el rival es difícil pero bien podría salir del ganaror de España (si queda primera de su grupo) y Francia.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo