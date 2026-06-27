El Mundial 2026 no arrancó de la mejor manera para España, con un empate sin goles frente a Cabo Verde que lanzó a Vozinha al estrellato.

En el segundo partido, los españoles despegaron y vencieron 4-0 a un desdibujado Arabia Saudita. Los goles fueron de Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal por duplicado y Tambakti en contra.

Para la tercera jornada, los campeones del mundo en Sudáfrica 2010 se enfrentaron a una selección de Uruguay que llegaba en medio de conflictos internos y una inminente necesidad de al menos sumar puntos para mantener vivo el sueño de clasificar.

No obstante, con un solitario gol de Álex Baena al minuto 42, la escuadra española venció 1-0 a los sudamericanos y cerraron el grupo con siete puntos de nueve posibles, refrendando su etiqueta como favorito para ganar el mundial.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Así es el camino de España hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda

16avos de final

España disputará los 16avos de final el jueves 2 de julio, a partir de las 12:00, hora local, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El rival será el segundo del grupo J, integrado por Argentina (ya clasificada como primera), Austria, Argelia y Jordania. El ganador del partido entre europeos y africanos será el que consagre al rival español.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELES | PATRICK T. FALLON/GettyImages

Octavos de final

Siempre en caso de avanzar, la Furia Roja disputaría los 16avos de final el lunes 6 de julio, a partir de las 14:00 hora local en el At&T Stadium de Dallas.



El rival saldría del ganador del duelo entre el segundo clasificado del Grupo K (A esta hora, Portugal) y el segundo del L (Hoy, Ghana).

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Cuartos de final

En caso de continuar por la senda de la victoria, los de Ancelotti jugarían el partido de cuartos de final el viernes 10 de julio, a partir de las 12:00 (local) nuevamente en Los Ángeles.

Para llegar a esta instancia se medirán el Estados Unidos ante Bosnia, y el primero del grupo G (A esta hora, Egipto) contra un tercero.

Semifinal

La semifinal de este lado del cuadro se disputará el martes 14 de julio, a las 14:00 local, nuevamente en Dallas.



Imaginar el posible rival es complicado ya que depende de cómo termine dándose el cierre de los grupos, pero si se da la lógica en los partidos previos podría reeditarse un partido de Sudáfrica 2010 contra Alemania o Países Bajos.

Spain v Netherlands - FIFA World Cup Final 2010 | Simon M Bruty/GettyImages

Final

El partido decisivo del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, a las 15:00 local, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Nuevamente, especular cuál podría ser el rival es difícil pero bien podría salir del ganaror de Argentina contra Brasil o Inglaterra, a la espera de saber de que lado del cuadro cae Francia.

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