Así es el camino de Francia hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda
Imponente, esa sería la palabra para describir a la selección de Francia en la Copa del Mundo 2026 que se perfila nuevamente como la favorita para levantar el trofeo más prestigioso del deporte. Esto tras vencer a sus rivales sin mayores inconvenientes, mostrando unas individualidades impresionantes y trabajo en equipo avasallante.
En la primera fecha derrotaron 3-1 a su similar de Senegal (vigentes subcampeones de la Copa Africana de Naciones) con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto más de Bradley Barcola.
Para la segunda jornada golearon 3-0 a Irak con otro doblete de Mbappé y un gol de Dembélé. Llegaron a la Jornada 3 para enfrentar a Noruega y tras el resultado 4-1 con hat-trick de Dembélé y un tanto más de Doué; más el descuento de Aasgaars garantizaron el primer sitio del Grupo I.
Así es el camino de Francia hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda
16avos de final
La selección de Francia jugará los dieciseisavos de final el martes 30 de junio a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.
Su contrincante es Suecia, que clasifica después de mostrar buenas cosas y sobre todo, un ataque sumamente agresivo con Isak, Gyokeres y Elanga.
Octavos de final
Si consiguen avanzar jugarán esta ronda el sábado 4 de julio a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España) en el Estadio Filadelfia.
Los posibles rivales serán Alemania o el tercer lugar de los Grupos ABCDF (Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina, Escocia, Paraguay y Suecia).
Cuartos de final
En esta instancia jugarían el 9 de julio a las 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España) en el Estadio Boston.
Sus posibles rivales en esta ronda podría ser el vencedor de los cruces Sudáfrica vs Canadá y Países Bajos vs Marruecos.
Semifinales
Una vez estando entre los mejores cuatro el duelo sería el martes 14 de julio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) en el Estadio Dallas.
Los rivales que podría tener saldrían del primer lugar del Grupo H vs segundo del J, Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina, primero del Grupo G vs tercero de los Grupos AEHIJ.
Final
El nuevo campeón del mundo tendrá su corona el domingo 19 de julio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) en el Estadio Nueva Jersey Nueva York.
Los hipotéticos rivales en la final podrían ser Brasil, Argentina, Portugal, Colombia, por mencionar algunos.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.