La travesía de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026 ha arrancado de manera histórica, ganando su grupo con paso perfecto. Venció 2-0 a Sudáfrica en la jornada uno, después derrotó 1-0 a Corea del Sur y cerró con una goleada de 3-0 ante la selección de Chequia.

Con nueve puntos cosechados, ganaron su boleto a la ronda de 32 y se aseguraron el liderato del Grupo A.

Así es el camino de México hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda

16avos de final

La selección mexicana enfrentará los dieciseisavos de final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

Su adversario será el tercer lugar de alguno de los Grupos C, E, F, H, I (Escocia, Ecuador, Suecia, Cabo Verde, Senegal) pero aún no hay certeza de qué países tendrán ese lugar. El viernes será el día que se conozcan a los 32 equipos clasificados y sus emparejamientos.

Octavos de final

La Inglaterra de Harry Kane podría llegar lejos y toparse con México si es que sigue avanzando | Richard Pelham/GettyImages

En caso de conseguir avanzar a esta ronda, el combinado azteca disputará los octavos de final el domingo 5 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 01:00 horas (España) en el Estadio Ciudad de México.

El rival será el ganador del cruce del primer lugar del Grupo L (Inglaterra, Ghana o Croacia) y el tercer clasificado del Grupo E, H, I, J, K.

Cuartos de final

Si México consigue la ansiada ronda de cuartos de final que no logra desde México 86, dicha ronda será el sábado 11 de julio a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España) en el Estadio Miami.

El rival saldría de la mejor selección del primero del Grupo C (Brasil o Marruecos) vs segundo del Grupo F (Países Bajos, Japón o Suecia) y del segundo del Grupo E (Costa de Marfil) y segundo del Grupo I (Francia o Noruega).

Semifinal

En el escenario de hacer historia y llegar a los mejores cuatro, la semifinal sería el miércoles 15 de julio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) desde el Estadio Atlanta.

Siguiendo la lógica los potenciales rivales en esta ronda serían Brasil o Noruega considerando que son los rivales más fuertes.

Final

Del lado izquierdo del brackett se esperan rivales potentes como Países Bajos, Francia, España, entre otros | Molly Darlington/GettyImages

Conoceremos al nuevo campeón del mundo el próximo domingo 19 de julio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) en el Estadio Nueva Jersey Nueva York.

El hipotético rival en la final podría ser Alemania, Países Bajos, el propio Estados Unidos, por mencionar algunos.

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