La aventura de la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026 comenzó con paso firme. Esto luego de vapulear 4-1 a la selección de Paraguay y conseguir las primeras tres unidades.

Para la segunda jornada los pupilos de Mauricio Pochettino volvieron a dejar en claro que tienen calidad y vencieron 2-0 a Australia sin mayores preocupaciones. Con ello, se garantizaron la cima del Grupo D.

En la última jornada, la escuadra de las barras y las estrellas cayeron 3-2 ante una Turquía que llegó a este compromiso sin esperanzas de clasificar, pero que luchó hasta el final y se despidió del torneo con una victoria sumamente digna.

Turkish national football team holds training session in Los Angeles, California | Anadolu/GettyImages

Así es el camino de USMNT hacia la final del Mundial 2026: cruces y posibles rivales ronda por ronda

16avos de final

La selección de Estados Unidos jugará los dieciseisavos de final el miércoles 1 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 02:00 horas (España) en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Su rival en esta instancia será la selección de Bosnia y Herzegovina.

🚨🌎 OFFICIAL: USA 🆚 Bosnia at World Cup Round of 32!



Who’s going to the next round? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

Octavos de final

Egipto podría ser un rival de EU en octavos | Fran Santiago/GettyImages

Si consiguen avanzar, jugarán esta ronda el lunes 6 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 02:00 horas (España) en el Estadio de Seattle.

Y la USMNT se medirá al primero del Grupo G (Egipto) o al tercero del Grupo A, E, H, I, J (República Checa, Cabo Verde, Senegal o Argelia, respectivamente).

Cuartos de final

Si continuaran con la racha positiva, los norteamericanos jugarían el 10 de julio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) en el Estadio Los Angeles.

Sus posibles rivales en esta ronda podría ser el segundo lugar del Grupo K (Portugal o Colombia) que se enfrentará al segundo lugar del Grupo L (Inglaterra, Ghana o Croacia) y el líder del Grupo H (España o Uruguay) vs el segundo del Grupo J (Austria o Argelia).

Semifinales

Francia podría ser rival de EU en semifinales entre otras selecciones | DeFodi Images/GettyImages

Ya para unas históricas semifinales, los Estados Unidos jugarían el 14 de julio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) en el Estadio Dallas.

En esta instancias, los posibles rivlaes pueden ser muchos, pero por mencionar algunos podría ser Alemania, Francia, Países Bajos, Marruecos, entre otros.

Final

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) en el Estadio Nueva Jersey Nueva York.

Si el coanfitrión se instalara en la final sus rivales podrían ser selecciones como Brasil, Inglaterra, Argentina, Bélgica, Colombia, entre otros.

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