Así está la enfermaría del Real Madrid tras la lesión de Huijsen

El Real Madrid afronta una semana clave en su calendario, marcada por el exigente viaje a Grecia para disputar este miércoles la quinta jornada de la UEFA Champions League ante el Olympiacos.

Los merengues, quienes buscan dar un paso importante hacia el objetivo de terminar en el top 8 y asegurar su boleto directo a octavos de final, llegan al hostil compromiso en El Pireo con un parte médico cargado, cortesía de siete lesionados, repartidos en todas las líneas. Eso sí, la buena noticia para el entrenador Xabi Alonso es el regreso de Aurélien Tchouaméni, ausente de los últimos dos encuentros ligueros por molestias en la pierna.

De todas formas, se repasará la situación de cada uno de los futbolistas aquejados de salud dentro del conjunto blanco y la fecha tentativa del regreso a la acción de estos.

1. Dean Huijsen (muscular)

Dean Huijsen | Angel Martinez/GettyImages

El joven central encendió las alarmas tras el encuentro del domingo por LaLiga ante el Elche, ya que, según Mundo Deportivo, terminó el mismo con problemas musculares, lo que llevó al cuerpo técnico merengue a dejarlo fuera de la convocatoria para el choque contra Olympiacos.



De ese modo, la evolución del hispano-neeerlandés marcará su disponibilidad para el duelo del próximo domingo frente al Girona, aunque un escenario más conservador es que regrese el 3 de diciembre, cuando el Madrid visite al Athletic Club en San Mamés.

2. Thibaut Courtois (gastroenteritis)

Thibaut Courtois | Michael Regan/GettyImages

La sorpresa negativa de la lista para Grecia es la ausencia del belga, pues el club de Chamartín confirmó que el estelar portero sufre de gastroenteritis.



Por ende y a diferencia de otros casos musculares o articulares, la situación de Courtois no reviste gravedad, así que debería volver a la acción este domingo en el campo del Girona.

3. Éder Militao (pierna derecha)

Éder Militao | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El versátil zaguero brasileño volvió a causar preocupación en el seno del Real Madrid después de lesionarse durante el partido entre Brasil y Túnez por la ventana FIFA de noviembre. Efectivamente, Militao padece de un problema en el aductor mayor de la pierna derecha, lo que pone en pausa su continuidad tras un inicio de temporada en el que parecía retomar una versión alta.



De acuerdo a DAZN, el ex del Porto podría reaparecer este mismo domingo versus el Girona; no obstante, lo idóneo sería no forzarlo y que llegue al choque del 3 de diciembre contra el Athletic Club.

4. Franco Mastantuono (pubalgia)

Franco Mastantuono | Angel Martinez/GettyImages

El mediapunta argentino ha tenido un inicio de campaña discreto, y muchos ahora creen en el por qué. Pues diversas informaciones coinciden en que el canterano de River Plate arrastra una pubalgia desde su llegada al Bernabéu, en agosto, la cual ha limitado su rendimiento.



Por otro lado, el diario AS sostiene que Mastantuono es candidato a reingresar a la convocatoria de Xabi bien sea frente al Girona o, en su defecto, ante el Athletic Club, al margen que la entidad blanca no pretende forzarlo.

5. Dani Carvajal (pierna derecha)

Dani Carvajal | SOPA Images/GettyImages

El primer capitán merengue no ve minutos desde el Clásico del 26 de octubre contra el Barcelona, cuando recayó en sus molestias en el sóleo de la pierna derecha; una zona que le ha traído problemas recurrentes en los últimos años. A partir de entonces, el veterano lateral ha seguido un plan de recuperación específico para evitar nuevas recaídas.



A raíz de dicho plan, reportes de DAZN apuntan a que Carva estaría en condiciones de volver a uniformarse el 7 de diciembre, en el duelo del Bernabéu versus el Celta de Vigo.

6. David Alaba (pierna izquierda)

David Alaba | AFP7/GettyImages

El austriaco tampoco logra dejar atrás sus reiterados problemas físicos, recordando que el pasado 19 de octubre abandonó el campo ante el Getafe debido a molestias en la pierna.



Claro que, el propio DAZN acotó que Alaba está encaminado a regresar a la actividad también el 7 de diciembre, coincidiendo con Carvajal, en el choque frente a los vigueses.

7. Antonio Rüdiger (pierna izquierda)

Antonio Rüdiger | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Sin dudas, el internacional por Alemania es el caso más prolongados de la enfermería madridista, considerando que es baja desde el 12 de septiembre, en la previa del partido contra la Real Sociedad, como consecuencia de una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda.



Quien apenas ha disputado un compromiso oficial en la 2025/2026 tiene dos posibles fechas de vuelta al engramado: el 14 de diciembre versus el Alavés en Vitoria, o el 20, en el Bernabéu, ante el Sevilla. De cualquier manera, la ausencia del antiguo central de Chelsea y Roma, entre otros, ha obligado a Xabi Alonso a reorganizar constantemente su retaguardia.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL REAL MADRID: