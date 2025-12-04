Así está la enfermería del Real Madrid: actualización de los lesionados tras la baja de Trent Alexander Arnold

Han sido días (y semanas) complicadas en el Real Madrid a raíz de las lesiones y las bajas temporarias. Sin ir más lejos, Xabi Alonso tiene 5 lesionados y todos son en la parte defensiva del equipo.

Este jueves se confirmó que Trent Alexander Arnold estará dos meses de baja luego de una molestia que sintió en el minuto 55 de partido ante el Athletic Club, en la victoria 3-0 de la Casa Blanca. "Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos, se le ha diagnosticado un problema muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda", fue el comunicado del club respecto a la lesión del lateral inglés.

Por eso, decidimos repasar cómo está cada jugador lesionado del Madrid, siendo David Alaba y Dean Huijsen los que más posibilidades inmediatas tienen de regresar a estar a las órdenes de Xabi Alonso.

Así está la enfermería del Real Madrid

Trent Alexander Arnold se pierde más de 10 partidos por la lesión, que en su mejor momento desde que llegó al Real Madrid a inicios de esta temporada, lo aleja de los terrenos de juego hasta el segundo mes del año próximo. No estará ante el Manchester City ni tampoco llega para la Supercopa de España a jugarse en Arabia.

Ferland Mendy presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Aún no se sabe con exactitud cuál será el tiempo de recuperación pero se prevee que no volverá hasta 2026.

El defensor español Dani Carvajal fue sometido a una artroscopia exitosa en su rodilla derecha en octubre de 2025 para extraer un "cuerpo libre articular" según informó el club y su ausencia será hasta el 2026, esperando que durante los primeros días de enero esté de regreso.

David Alaba se lesionó durante el último parón de selecciones, ya que volvió a Valdebebas con una sobrecarga muscula. SEe desconoce su evolución de manera concreta pero podría regresar en cualquier momento a la convocatoria, según diversos informes.

En cuanto a Dean Huijsen, desde el club aún no han emitido ningún parte médico, pero informan varios medios que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo.

