El camino de la selección argentina hacia la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene a sus dos mejores equipos y son, ni más ni menos, que los campeones continentales vigentes de CONMEBOL y UEFA: Argentina y España.

La Scaloneta fue el segundo clasificado y tuvo que librar una verdadera batalla en Atlanta para sacar su pasaje: salió a marcar la cancha desde el minuto inicial contra Inglaterra y logró ganarlo recién sobre el cierre para desatar un festejo increíble.

Así fue la campaña de Argentina hasta la final de la Copa del Mundo

Fase de grupos

Argentina 3-0 Argelia

FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

El debut en Kansas City tuvo de todo en el primer tiempo: hubo un gol anulado por lado en el tramo inicial del encuentro, uno al 10 argelino, Fares Chaibi, y el otro a Leo Messi.

Al rato arrancó el show del mejor de todos los tiempos: primero fue un tiro de afuera del área que venció las manos de Luca Zidane, mientras que en el segundo tiempo aprovechó un rebote del guardameta ante un tiro de Mac Allister para mandarla a guardar y cerró su hattrick con un remate rasante desde media distancia.

Argentina 2-0 Austria

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Francois Nel/GettyImages

Contra los de Ralf Ragnick fue donde Messi llegó a la cúspide: si bien erró un penal, marcó un doblete para sellar la clasificación argentina y superó a Miroslav Klose como máximo anotador de la historia de los mundiales.

Horas más tarde, el triunfo de Argelia sobre Jordania decretó que la Scaloneta, pase lo que pase, iba a ser primero del grupo J.

Argentina 3-1 Jordania

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Ya con ese primer lugar asegurado, Argentina decidió rotar en el último partido de la fase de grupos para cuidar figuras y darle rodaje a futbolistas que no venían sumando minutos.

El primer gol fue un tiro libre imperial de Gio Lo Celso, que se sacó las ganas de marcar un tanto en una Copa del Mundo tras perderse Qatar 2022 por una lesión. Lautaro Martínez, de penal, amplió la cuenta y Leo Messi, también desde una falta, cerró el 3-1.

16avos de final

Argentina 3-2 Cabo Verde

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

A sufrir se ha dicho para los campeones del mundo: en una copa donde prácticamente nadie ganó holgado, Argentina tuvo que batallar hasta la prórroga contra Cabo Verde, la cenicienta de este Mundial.

Arrancó ganando con gol de Messi y lo empató Deroy Duarte tras un brillante pase filtrado que lo dejó mano a mano con Dibu Martínez. El empate persistió hasta la prórroga, donde a los tres minutos del suplementario fue Lisandro Martínez el que le rompió el arco a Vozinha para volver a adelantar a los campeones del mundo.

Sidny Cabral anotó el que será uno de los mejores tres goles del Mundial para el 2-2, mientras que el Cuti Romero, de cabeza a los 111 minutos de partido, sentenció la historia.

Octavos de final

Argentina 3-2 Egipto

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Argentina tuvo frente a Egipto su peor partido en el Mundial: inconexo, sin peso ofensivo y desordenado en la defensa. Totalmente desdibujado.

Los Faraones se enfilaban a un triunfo histórico por 2-0 a falta de diez minutos para el final, hasta que la Scaloneta decidió sacar la cabeza para empezar a jugar con el corazón. Y funcionó.

Cuti Romero de cabeza les dio ilusión, Leo Messi agarrando un rebote les dio vida y Enzo Fernández, con un cabezazo impecable, desató un festejo de desahogo totalmente necesario para el pueblo argento. Triunfazo de época para meterse entre los mejores ocho.

Cuartos de final

Argentina 2-1 Suiza

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Kyle Rivas - FIFA/GettyImages

La Albiceleste mejoró notablemente respecto del partido con Egipto, pero Suiza, rival muy complejo, supo como jugar el partido y plantarse en la cancha en un lugar incómodo para los campeones del mundo.

Argentina destrabó el partido de pelota parada con un centro excelente de Messi y un cabezazo de Alexis Mac Allister, mientras que Dan Ndoye igualó las acciones tras un excelente tándem con Ricardo Rodríguez.

La roja a Breel Embolo sacó a Suiza mentalmente del partido y los dirigidos por Lionel Scaloni empezaron a avasallarlos. Recién en la prórroga, con un misil de Julián Álvarez, pudieron destrabar el partido. En el cierre, con una contra, Lautaro Martínez puso el 3-1 definitivo.

Semifinales

Argentina 2-1 Inglaterra

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Era un partido especial por la gran rivalidad entre Argentina e Inglaterra, que excede lo futbolístico. El combinado sudamericano lo vivió como tal, mordiendo desde el primer minuto y sacando de las casillas a los Tres Leones. Si bien no controló el juego, sufrió mucho menos que en otros encuentros y firmó su mejor actuación colectiva en la Copa del Mundo.

Los de Thomas Tuchel encontraron una inesperada apertura del marcador, ya que el tanto llegó en el mejor momento argentino: centro pasado de Morgan Rogers y Anthony Gordon apareciendo por el segundo palo, a las espaldas de Molina.

El corazón y el orgullo pudo más, con una selección que estaba dispuesta a vender carísima la derrota: primero fue un bombazo de Enzo Fernández desde afuera a los 85' para igualar, mientras que a los 92' Leo Messi tiró un centro con la pierna inhabil (si es que eso existe en él) para el frentazo ganador de Lautaro Martínez.

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