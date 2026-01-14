Así fue el primer período como interino de Michael Carrick en el Manchester United

El Manchester United posterior a Sir Alex Ferguson se ha convertido en un ciclo inquietantemente reconocible. Cada intento de reconstrucción termina pareciéndose al anterior, y el club vuelve, una y otra vez, a la misma fase: recuperar a un discípulo de Ferguson para estabilizar el barco. Una solución emocional, identitaria y, sobre todo, conservadora ante el vértigo del fracaso.

La salida de Ruben Amorim como entrenador, no como director técnico, ha vuelto a colocar al United en una encrucijada institucional. Eliminado de la FA Cup el pasado domingo, el club se encamina hacia su temporada con menos partidos disputados en más de un siglo. Y, sin embargo, la paradoja es evidente: su posición actual en la Premier League permite pensar que una simple estabilidad en la segunda mitad del curso podría bastar para asegurar un billete a la Champions League 2026/27. No se trata ya de aspirar a la excelencia, sino de evitar el colapso.

En ese contexto, volvió a surgir el nombre de Ole Gunnar Solskjaer como posible salvavidas interino. Sin embargo, el United ha optado por una alternativa distinta, aunque igualmente familiar.

Carrick, la calma conocida

Michael Carrick ha regresado a Old Trafford para dar otro golpe de timón. El exinternacional inglés conoce el club, el entorno y la presión. Fue parte del cuerpo técnico de José Mourinho y de Solskjaer, y posteriormente adquirió experiencia como primer entrenador en el Middlesbrough, donde dejó una imagen de técnico sobrio, metódico y pragmático.

Tras la destitución de Solskjaer en 2021, Carrick ya asumió el cargo de entrenador interino durante un breve pero revelador periodo, antes de que Ralf Rangnick tomara las riendas de un proyecto que terminaría desembocando en una de las peores campañas ligueras de la historia del club. Aquella deriva solo sería superada negativamente años después, cuando Erik ten Hag y Amorim se combinaron con un efecto casi mórbido en la temporada 2024/25.

Ahora, Carrick vuelve hasta el final de la temporada 2025-26 como entrenador principal interino. Conviene, por tanto, recordar qué dejó su anterior paso por el banquillo.

Tres partidos, muchas señales

El breve escaparate de tres partidos de Carrick en 2021 fue, paradójicamente, uno de los tramos más luminosos de una temporada gris. Su debut llegó nada menos que en la Champions League, a domicilio, ante el Villarreal de Unai Emery. El United venía de ser vapuleado 4-1 por el Watford, derrota que sentenció a Solskjaer.

El equipo sufrió durante buena parte del encuentro y necesitó a un David de Gea imperial para mantenerse con vida. Pero el fútbol, caprichoso como siempre, castigó la falta de pegada del Submarino Amarillo: Cristiano Ronaldo apareció en el minuto 78 para adelantar al United, y Jadon Sancho sentenció poco después.

Más allá del resultado, el dato simbólico fue contundente: primera portería a cero en 15 partidos y clasificación asegurada para los octavos de final. El United volvía a competir.

Cinco días después, Stamford Bridge. Carrick tomó una decisión de enorme peso mediático: dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo para reforzar el mediocampo. El plan funcionó durante muchos minutos. Sancho adelantó a los visitantes tras un error de Jorginho, y solo un penalti permitió al Chelsea rescatar el empate. Tras el partido, Carrick aclaró que Rangnick, ya designado como futuro entrenador, no había influido en la alineación. Era su equipo, su responsabilidad.

Una despedida perfecta… ¿y un prólogo?

El último capítulo llegó en Old Trafford ante un Arsenal en crecimiento bajo la dirección de Mikel Arteta. Carrick devolvió a Ronaldo al once y el portugués fue decisivo en una victoria vibrante por 3-2. El encuentro tuvo de todo: polémica, alternativas, tensión y un penalti final que Cristiano convirtió para sellar el triunfo.

Carrick calificó aquella noche como una despedida “perfecta”. Entonces parecía el cierre de un paréntesis. Hoy, con el técnico de nuevo al mando, aquel episodio se reinterpreta como un prólogo inesperado.

El Manchester United vuelve a refugiarse en el pasado para gestionar el presente. Carrick no es una promesa ruidosa ni un nombre de marketing global, pero sí representa algo que el club ansía desesperadamente: orden, calma y sentido de pertenencia. Tiene hasta el final de la temporada para demostrar si es solo un parche más… o si, esta vez, el eterno retorno puede convertirse en punto de partida.

