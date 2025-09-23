Así fueron los últimos enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Emparejado en la última década, el Derbi de Madrid entre merengues y colchoneros siempre fue apasionante y dio de qué hablar.

Claro que, a lo largo de la historia el Real Madrid tiene una clara ventaja sobre el Atlético de Madrid, pero esto no le impide a los de Simeone ilusionarse con dar otro golpe y pelear por el título. A continuación veamos cómo fueron los últimos enfrentamientos entre ambos equipos.

1. Real Madrid 2-0 Atlético Madrid - La Liga 21/22 - Jornada 17

El primer encuentro de este recorrido data de fines de 2021, cuando el Real Madrid le ganó al Atlético por 2-0 con goles de Karim Benzema y Marco Asensio en la jornada 17 de LaLiga 21/22.

2. Atlético Madrid 1-0 Real Madrid - La Liga 21/22 - Jornada 35

Yannick Carrasco siempre fue una amenaza para el Madrid en los derbis | IMAGO / Pressinphoto

Si bien el camino blanco al título era imparable, el Atlético Madrid le propinó un golpe en el cierre de la temporada: con gol de Yannick Carrasco, le ganó por la vuelta en el Metropolitano.

3. Atlético Madrid 1-2 Real Madrid - La Liga 22/23 - Jornada 6

Valverde ayudó al Madrid a vencer al Atleti en la sexta fecha de la 22/23 | Imago

Con goles de los sudamericanos Rodrygo Goes y Federico Valverde, el merengue asaltó el Metropolitano y se llevó tres puntos claves. Para el Atlético, sin mucho éxito y para poner cifras definitivas, descontó Mario Hermoso.

4. Real Madrid 3-1 Atlético Madrid - Copa del Rey 22/23 - Cuartos de final

Nuevamente en la prórroga y con un final apasionante, el Real Madrid se cargó al Atlético y lo dejó afuera de la Copa del Rey. Morata había abierto el marcador a los 20', mientras que Rodrygo a los 79' mandó el partido al tiempo extra. Allí, Karim Benzema y Vinicíus Junior terminaron el trabajo.

5. Real Madrid 1-1 Atlético Madrid - La Liga 22/23 - Jornada 23

Josema Giménez marcó el primer gol del derbi en la fecha 23 de la 22/23 | IMAGO / eu-images

"Vamo arriba el derbi, bo": con goles uruguayos el clásico madrileño fue empate en la fecha 23 de la temporada 22/23 de La Liga. Josema Giménez había abierto el marcador a los 78', mientras que a los 85' fue Álvaro Rodríguez quien igualó las acciones.

6. Atlético Madrid 3-1 Real Madrid - La Liga 23/24 - Jornada 6

Griezmann la rompió contra el Madrid en la sexta fecha de la 23/24 | Soccrates Images/GettyImages

Con dos goles de Morata y uno de Griezmann, el Atlético se impuso en el Metropolitano a principios de LaLiga 23/24. El ya retirado Toni Kroos marcó el gol merengue cuando el colchonero ganaba 2-0 para aportarle suspenso a la noche.

7. Real Madrid 5-3 Atlético Madrid - Supercopa de España 23/24 - Semifinal

Partidazo en tierras árabes: los 25.000 afortunados que pudieron asistir al Al-Awwal Park de Riad se llenaron los ojos de fútbol viendo ocho goles a lo largo de 120 minutos de partido, con el equipo de Carlo Ancelotti como ganador. Rüdiger, Mendy, Carvajal, Brahim y Savic (en contra) marcaron los goles del Real, mientras que Mario Hermoso, Griezmann y Rüdiger, esta vez en propia puerta, gritaron para el Atlético.

8. Atlético Madrid 4-2 Real Madrid - Copa del Rey 23/24 - Octavos de final

En el Metropolitano se dio la última gran victoria colchonera en este derbi capitalino: el Atlético le ganó 4-2 al Real en el alargue de un encuentro inolvidable por la Copa del Rey 2024. Samuel Lino, Álvaro Morata, Antoine Griezmann y Rodrigo Riquelme marcaron los goles del ganador, mientras que para la visita habían anotado Jan Oblak (en contra) y Joselu.

9. Real Madrid 1-1 Atlético Madrid - La Liga 23/24 - Jornada 23

Brahim Díaz marcó un golazo ante el Atleti en 2024 | Soccrates Images/GettyImages

Igualdad a uno en el Bernabéu: Brahim Díaz abrió el marcador a los 20' y los dueños de casa se ilusionaban, pero Marcos Llorente igualó las acciones a los 93'.

10. Atlético Madrid 1-1 Real Madrid - La Liga 24/25 - Jornada 8

Ángel Correa igualó en la última jugada del partido en derbi liguero de la primera vuelta en la 24/25 | Quality Sport Images/GettyImages

El Metropolitano se vistió de fiesta la última vez que estos equipos se vieron las caras: el Real Madrid lo ganaba con gol de Eder Militão, pero Angelito Correa lo igualó a los 95' para arrebatarle la victoria al merengue en un choque clave por la pelea de la cima en aquel momento.

11. Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid - La Liga 24/25 - Jornada 23

Courtois no pudo detener el tanto de penal cobrado por Julián Álvarez en el derbi de la segunda vuelta en la 24/25 | IMAGO / PGS Photo Agency

En febrero de 2025 el Madrid protagonizó una negativa racha de tres jornadas sin ganar, la cual le costó la cima de la clasificaicón. Uno de dichos partidos fue el derbi en casa ante el Atleti, el cual tuvo a Julián Álvarez de protagonista adelantando a los colchoneros de penal, previo a que Kylian Mbappé igualara las acciones en el complemento.

12. Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid - UEFA Champions League 24/25 - Ida octavos de final

Era la ida de los octavos de la última Champions cuando merengues y colchoneros chocaban en el Bernabéu; un partido que dominaron los de blanco, pero sólo sacaron un tanto de diferencia gracias a Rodrygo Goes y Brahim Díaz, mientras que La Araña Julián, nuevamente, anotó por los rojiblancos.

13. Atlético de Madrid (2) 1 -0 (4) Real Madrid - UEFA Champions League 24/25 - Ida octavos de final

La vuelta de aquella hostil y épica llave de Champions League se escenificó en el Metropolitano en marzo pasado y dejó varias imágenes que difícilmente se olvidarán, y cargadas de polémica, ya que un gol de Connor Gallagher empezando el encuentro fue suficiente para enviar el mismo a los penales, donde los colchoneros fallaron dos veces, incluyendo el famoso "doble toque" de Julián Álvarez, del que aún se habla. Por consiguiente, y pese a fallar en una ocasión en la tanda, los merengues terminaron avanzando a cuartos.

