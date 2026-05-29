Así habría quedado la clasificación de la Premier League 2025/26 sin los errores del VAR

La cadena BBC Sports tuvo acceso a información del panel independiente de Incidentes Clave de Partido (KMI, por sus siglas en inglés), que reúne a tres exjugadores y entrenadores, un representante de la Premier League y un miembro del organismo rector de los árbitros al final de cada jornada para señalar los errores arbitrales y del VAR.

De acuerdo con esta información, el panel determinó que produjeron 25 errores del VAR en la temporada 2025/2026, siete más que la temporada anterior.

Es importante destacar que estas cifras no incluyen las decisiones de los árbitros en el campo, que si bien se consideran errores, no alcanzan el umbral de "claro y evidente" para la intervención del VAR.

Partiendo de la suposición, ciertamente poco realista, de que todos los penaltis que deberían haberse marcado se habrían convertido, la lucha por el título de la Premier League podría haber sido muy diferente.

Publicado originalmente en SI FC.

Así habría quedado la tabla de la Premier League si el panel KMI hubiera corregido todos los errores

El Arsenal se coronó campeón de la Premier League 22 años después de su último título. Según la información compartida por BBC Sports, el cuadro de Mikel Arteta consiguió cuatro puntos gracias a errores del VAR. La suma de puntos del Manchester City no se habría visto afectada.

Si bien los Gunners teóricamente habrían ganado el título en una realidad alternativa con un arbitraje impecable, la lucha se habría decidido en la última jornada, con ambos equipos empatados a puntos y el City por delante por diferencia de goles.

En ese escenario, es difícil imaginar que el partido de despedida de Pep Guardiola contra el Aston Villa hubiera terminado en derrota.

Su resultado final quizás no se vio afectado, pero el Manchester City no se libró por completo de los caprichos del VAR. A Phil Foden se le negó un penalti claro en la derrota por 2-1 ante el Newcastle United en noviembre, un incidente que Guardiola criticó duramente más tarde.

Según el panel de KMI, el entrenador catalán tenía razón al sentirse agraviado en aquella ocasión; sin embargo, el City también se benefició de un arbitraje deficiente contra el Everton en mayo, cuando Bernardo Silva de alguna manera evitó que se le pitara un penalti por imitar a Merlin Röhl en una pelea.

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Manchester United debe dos puntos de su puntuación final a la favorable decisión arbitral que permitió a Bryan Mbeumo tocar el balón con la mano antes de que Matheus Cunha anotara en la victoria por 3-2 sobre el Nottingham Forest al final de la temporada.

Arne Slot se pasó gran parte de la campaña lamentando la mala suerte del Liverpool con los árbitros. El único incidente relacionado con el Liverpool que los árbitros consideraron un error ocurrió en la primera jornada de la temporada, cuando Marcos Senesi no fue expulsado por tocar el balón con la mano en el Bournemouth. El Liverpool ganó ese partido por 4-2 de todos modos.

Posición / Equipo Puntos sin errores arbitrales Puntos de diferencia 1. Arsenal 81 -4 2. Manchester City 78 0 3. Manchester United 69 -2 4. Aston Villa 65 0 5. Liverpool 60 0 6. Bournemouth 58 +1 7. Brighton 54 +1 8. Sunderland 54 0 9. Brentford 53 0 10. Fulham 52 0 11. Chelsea 51 -1 12. Everton 51 +1 13. Leeds 48 +2 14. Newcastle United 47 -2 15. Nottingham Forest 45 +1 16. Crystal Palace 45 0 17. Tottenham 41 0 18. West Ham 37 -2 19. Burnley 22 0 20. Wolves 21 +1