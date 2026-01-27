Así juega Dro Fernández, la joya que dejó al Barcelona por el PSG: posición, cualidades y más

Pocos nombres habían pasado tan rápido del anonimato mediático a una operación internacional relevante como el de Dro Fernández. A sus 18 años, el mediapunta formado en el club culé cerró su salida rumbo al PSG por ocho millones de euros, despertando preguntas inevitables sobre su perfil, su potencial y las razones que explican por qué París se adelantó a Barcelona.

Dro Fernández es producto directo de La Masía, la cantera que ha marcado una era en el fútbol mundial. Su formación estuvo ligada a los principios clásicos del club: juego asociativo, lectura de espacios, entendimiento colectivo y una técnica orientada al pase y al control del ritmo, más que a la pura finalización individual.

El nacido en Nigrán, España, dio el salto definitivo esta temporada al primer equipo del Fútbol Club Barcelona, convirtiéndose en una de las apuestas personales del nuevo proyecto. Su debut no fue casualidad, sino la consecuencia de un seguimiento interno que valoró su madurez táctica por encima de su edad.

En ese proceso tuvo un rol clave Hansi Flick, quien vio en Dro un perfil funcional para su idea de juego. Flick entendió que el joven mediapunta podía ofrecer soluciones entre líneas, continuidad en la posesión y una lectura del juego poco habitual en futbolistas de su generación.

FC Barcelona v Olympiakos Piraeus - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Un jugador polivalente

Con un metro ochenta de estatura y perfil derecho, Dro Fernández es mediapunta por naturaleza, aunque su versatilidad es uno de sus grandes valores. Puede rendir como extremo, especialmente por izquierda a perfil cambiado, donde aprovecha su visión para asistir o atacar espacios interiores con inteligencia.

Además, su formación le permite desempeñarse como interior en zonas más retrasadas del mediocampo. No es un futbolista enfocado únicamente en la definición, sino en la generación de juego desde el origen, participando en la construcción y acelerando la circulación cuando el contexto lo exige.

Uno de los aspectos más destacados de Dro es su visión de campo. Su capacidad para detectar movimientos antes de que se produzcan lo convierte en un generador constante de ventajas. No necesita múltiples toques para influir; suele decidir rápido y con sentido colectivo, algo muy valorado en el fútbol moderno.

En ese mismo sentido, su virtud para crear espacios va más allá del balón. Dro entiende cuándo fijar, cuándo soltar y cómo arrastrar marcas para liberar compañeros. A eso se suma una notable capacidad para la asistencia final y un instinto goleador en desarrollo que ha ido creciendo con continuidad.

La salida del Barcelona sorprendió por el contexto, pero el interés del Paris Saint-Germain fue concreto y directo. Ocho millones de euros por un jugador de 18 años reflejan una apuesta clara, pensada a mediano plazo y alineada con un proyecto deportivo en reconstrucción.

Luis Enrique, pieza clave en el fichaje

AJ Auxerre v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's 2025-2026 | Xavier Laine/GettyImages

El movimiento no fue casual. Luis Enrique pidió expresamente su fichaje. El técnico español considera que Dro encaja en su modelo de juego, donde los mediocampistas con lectura, movilidad y capacidad asociativa son fundamentales para sostener la estructura ofensiva.

Además del traspaso, Luis Enrique le ha prometido minutos. No se trata de una incorporación testimonial ni de un fichaje para el filial, sino de un proyecto de desarrollo real dentro del primer equipo, algo que pesó de manera decisiva en la elección del futbolista y su entorno.

Ahora, Dro Fernández inicia una nueva etapa en París con el desafío de consolidarse como profesional en un entorno altamente competitivo. El talento está, la formación también. El PSG apuesta por su crecimiento, y el tiempo dirá si el jugador acertó o no en si decisión de salir del Barcelona siendo tan joven.