Así quedará la clasificación final de la Premier League en la temporada 2025/26 según la Inteligencia Artificial

El Arsenal pasó la Navidad en el puesto más alto de la tabla de posiciones de la Premier League por quinta vez en su historia.

El equipo dirigido Mikel Arteta tiene una defensa dominante y ha liderado la ofensiva durante toda la temporada, pero llegó a las fiestas con un rendimiento decepcionante. Esta circunstancia le permitió al Manchester City reducir la diferencia que les separa de los Gunners de siete puntos a solamente dos.

Ahora el Aston Villa está emergiendo como una auténtica amenaza para la élite, mientras equipos como el Chelsea y el Liverpool siguen aferrándose a sus oportunidades con todas sus fuerzas. Este escenario ha hecho que la carrera por el título de la Premier League en la temporada de 2025-26 prometa ser apasionante durante la segunda mitad de la temporada.

En la historia se ha visto que 17 de los 33 equipos que llegan como líderes a la Navidad terminan por ganar el título, pero el Arsenal no se adelantará a los acontecimientos. Después de todo, los Gunners ha sido protagonistas en tres de esos 16 tropiezos históricos, un balance que incluye dos fracasos en las últimas tres temporadas.

En cualquier caso, así es como la supercomputadora de Opta prevé que será la segunda mitad de la temporada.

Una supercomputadora predice la carrera por el título de la Premier League

El Arsenal sigue teniendo ventaja sobre el Manchester City en lo más alto de la clasificación | Stuart MacFarlane/GettyImages

Se espera ver una carrera de tres equipos en Navidad, y la supercomputadora predice que el Aston Villa comenzará a desvanecerse lentamente. Esto, a pesar de que el equipo de Unai Emery sigue siendo visto como el favorito para terminar en el tercer lugar el próximo mes de mayo.

Por lo contrario, en esta simulación el Arsenal mantendrá su liderato aunque ha atravesado una racha complicada en diciembre, cuando se ha visto fuertemente afectado por las lesiones y eso los ha dejado en una situación difícil. Pero los Gunners siguen siendo considerados favoritos y la predicción los muestra con un 68,7% de posibilidades de ganar el título.

De momento los intentos del Manchester City por reducir la diferencia con respecto al Arsenal han tenido éxito pero, según la supercomputadora, finalmente fracasarán. Lo que se espera es que el equipo de Pep Guardiola termine a unos seis puntos del Arsenal y ahora mismo la predicción le asigna solo un 24,4% de posibilidades de alzar el trofeo.

En las últimas semanas de la temporada es mucho lo que podría decidirse. El City recibe al Arsenal el 18 de abril a falta de siete partidos e incluso terminará su temporada en casa contra el Villa.

Chelsea y Liverpool tienen aspiraciones europeas | Visionhaus/GettyImages

El camino del Arsenal es mucho más tranquilo, pero incluye un encuentro complicado con el Newcastle United y un choque en la última jornada contra el imponente Crystal Palace.

Carrera por los puestos europeos

El Liverpool, que es el vigente campeón de la Premier League, casi seguramente perderá su título, y de acuerdo con la supercomputadora sólo tiene un 0.81% de posibilidades de repetir el título tras un pésimo comienzo de temporada. Sin embargo, existe la evidente confianza de que lo peor ya ha pasado para el equipo del entrenador Arne Slot.

Los Reds podrían conseguir instalarse en el cuarto puesto, pero para eso tendrá que salir victorioso en una batalla contra el Chelsea que podría decidirse cuando ambos equipos se enfrenten en la segunda semana de mayo. Afortunadamente para Enzo Maresca, el quinto puesto es el que es casi seguro que termine resulta suficiente para asegurar su pase a la Champions League.

El Crystal Palace está al frente del grupo perseguidor. Pocos de sus aficionados se decepcionarían al ver a su equipo en sexto lugar, lo que les aseguraría su pase a la Europa League y sería un regalo de despedida ideal para el capitán Marc Guéhi.

El Palace tiene un 0% de posibilidades de ganar el título, pero curiosamente, el Manchester United tiene un 0,01%, a pesar de ser el favorito para terminar séptimo. Un puesto en la Europa League le esperaría al equipo de Ruben Amorim.

Así quedaría la clasificación final

Ranking Equipo Puntos actuales Puntos esperados Probabilidad de ganar el título 1 Arsenal 39 82.46 68.7% 2 Manchester City 37 76.79 24.4% 3 Aston Villa 36 71.43 5.72% 4 Liverpool 29 65.97 0.81% 5 Chelsea 29 62.71 0.36% 6 Crystal Palace 26 55.85 0.04% 7 Manchester United 26 55.27 0,01% 8 Newcastle 23 55.12 0.00% 9 Brighton 24 53.87 0.00% 10 Brentford 23 51.81 0.00% 11 Everton 24 51.12 0.02% 12 Sunderland 27 50.83 0.00% 13 Tottenham 22 49.97 0.01% 14 Fulham 23 48.67 0.00% 15 Bournemouth 22 48.63 0.00% 16 Nottingham 18 42.74 0.00% 17 Leeds 19 41.44 0.00% 18 West Ham 13 36.23 0.00% 19 Burnley 11 30.54 0.00% 20 Wolves 2 18.95 0.00%

