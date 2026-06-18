Se han jugado ya todos los partidos correspondientes a la primera fecha del Mundial 2026 y el torneo ya nos ha regalado increíbles momentos.



De los tres anfitriones, la selección de los Estados Unidos fue la que mejor arrancó, goleando 4-1 al conjunto de Paraguay. México, por otro lado, venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y Canadá empato 1-1 contra la selección de Bosnia y Herzegovina.

De los principales candidatos a quedarse con el título, solo Francia, Argentina y Alemania arrancaron con el pie derecho la competencia. Los alemanes golearon 7-1 a Curazao, Francia derrotó 3-1 a Senegal y Argentina goleó 3-0 a su similar de Argelia, en una noche inolvidable para Lionel Messi, que marcó tres goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 16 tantos, igualando la marca de Miroslav Klose.

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Brasil, España, Países Bajos y Portugal empataron sus respectivos compromisos, complicando así su pase a la siguiente ronda. No obstante, si tomamos en consideración la calidad de estos planteles y los comparamos con sus rivales en las jornadas faltantes, nos damos cuenta de que aún tienen grandes oportunidades de avanzar.

Si bien es cierto que aún faltan dos partidos por disputarse, y, por lo tanto, cualquier cosa puede suceder, el nivel de juego mostrado por algunas selecciones nos da una idea de lo que podemos esperar de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los cuales se llevarán a cabo del 28 de junio al 3 de julio.

Alimentando a la IA con las estadísticas del torneo, luego de que se disputaran todos los partidos de la jornada uno, le preguntamos cómo quedarían las llaves de dieciseisavos de final y esto fue lo que nos contestó.

Así quedarían los 16avos de final del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial tras la primera fecha

Corea del Sur (2°A) vs. Canadá (2°B)

Escocia (1°C) vs. Japón (2°F)

Alemania (1°E) vs. Países Bajos (Mejor 3° del grupo F)

Suecia (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Costa de Marfil (2°E) vs. Francia (2°I)

Noruega (1°I) vs. Brasil (Mejor 3° del grupo C)

México (1°A) vs. España (Mejor 3° del grupo H)

Inglaterra (1°L) vs. Bélgica (Mejor 3° del grupo G)

Nueva Zelanda (1°G) vs. Qatar (Mejor 3° del grupo B)

Estados Unidos (1°D) vs. Chequia (Mejor 3° del grupo A)

Uruguay (1°H) vs. Austria (2°J)

Colombia (2°K) vs. Croacia (2°L)

Suiza (1°B) vs. Ecuador (Mejor 3° del grupo E)

Australia (2°D) vs. Irán (2°G)

Argentina (1°J) vs. Arabia Saudita (2°H)

Portugal (1°K) vs. Senegal (Mejor 3° del grupo I)

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