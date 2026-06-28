Así quedarían los octavos de final del Mundial 2026 según la Supercomputadora de Opta

Se terminó la fase de grupos del Mundial 2026 y ya tenemos los 32 clasificados, que están a tan solo cinco partidos de levantar el trofeo más preciado del planeta.

Las especulaciones tras la conformación del cuadro final son de lo más variadas, pero sin dudas la IA de Opta es un sistema que no suele fallar. Esta empresa conformó una parte en su sitio web que muestra, de manera interactiva, cuantas chances tiene cada selección de pasar cada ronda.

En cuanto a lo que son las series de 16avos de final, hay algunas selecciones que clasificarán con más margen que otras según este ejercicio hipotético, con Argentina, España e Inglaterra como las que tienen mayor porcentaje de chances de pasar a octavos.

Argentina, una de las favoritas de Opta | David Ramos/GettyImages

Los cruces de octavos de final según la IA de Opta

Según el superordenador de Opta, así quedarían los cruces de octavos de final. España se vería las caras con una Portugal que ha decepcionado bastante en la fase de grupos. Alemania vs Francia se presenta también como uno de los duelos con más aroma a final de esta posible ronda de octavos.

Alemania vs Francia

Canadá vs Países Bajos

Portugal vs España

Estados Unidos vs Bélgica

Brasil vs Noruega

México vs Inglaterra

Argentina vs Egipto

Suiza vs Colombia

Los ganadores de cada llave de 16avos de final según la IA de Opta

Alemania (%78.58) le gana a Paraguay (%21.42)

(%78.58) le gana a Paraguay (%21.42) Francia (%81.46) elimina a Suecia (%18.54)

(%81.46) elimina a Suecia (%18.54) Canadá (%68.29) vence a Sudáfrica (%31.71)

(%68.29) vence a Sudáfrica (%31.71) Países Bajos (%61.17) deja afuera a Marruecos (%38.83)

(%61.17) deja afuera a Marruecos (%38.83) Portugal (%67.42) supera a Croacia (%32.58)

(%67.42) supera a Croacia (%32.58) España (%85.22) se deshace de Austria (%14.78)

(%85.22) se deshace de Austria (%14.78) Estados Unidos (%78.46) le gana a Bosnia y Herzegovina (%21.54)

(%78.46) le gana a Bosnia y Herzegovina (%21.54) Bélgica (%56.91) elimina a Senegal (%43.09)

(%56.91) elimina a Senegal (%43.09) Brasil (%68.94) se carga a Japón (%31.06)

(%68.94) se carga a Japón (%31.06) Noruega (%67.81) deja afuera a Costa de Marfil (%32.19)

(%67.81) deja afuera a Costa de Marfil (%32.19) México (%61.35) avanza sobre Ecuador (%38.65)

(%61.35) avanza sobre Ecuador (%38.65) Inglaterra (%84.04) supera a Congo (%15.96)

(%84.04) supera a Congo (%15.96) Argentina (%89.24) le gana a Cabo Verde (%10.76)

(%89.24) le gana a Cabo Verde (%10.76) Egipto (%53.56) deja en el camino a Australia (%46.44)

(%53.56) deja en el camino a Australia (%46.44) Suiza (%65.21) deja afuera a Argelia (%34.79)

(%65.21) deja afuera a Argelia (%34.79) Colombia (%71.91) elimina a Ghana (%28.09)

Según el análisis de la Supercomputadora, el partido más desparejo es el de Argentina vs Cabo Verde, mientras que el más empatado es el de Egipto vs Australia. Paradójicamente, los ganadores de cada llave se cruzarán entre si en octavos.