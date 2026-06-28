Así quedarían los octavos de final del Mundial 2026 según la Supercomputadora de Opta
Se terminó la fase de grupos del Mundial 2026 y ya tenemos los 32 clasificados, que están a tan solo cinco partidos de levantar el trofeo más preciado del planeta.
Las especulaciones tras la conformación del cuadro final son de lo más variadas, pero sin dudas la IA de Opta es un sistema que no suele fallar. Esta empresa conformó una parte en su sitio web que muestra, de manera interactiva, cuantas chances tiene cada selección de pasar cada ronda.
En cuanto a lo que son las series de 16avos de final, hay algunas selecciones que clasificarán con más margen que otras según este ejercicio hipotético, con Argentina, España e Inglaterra como las que tienen mayor porcentaje de chances de pasar a octavos.
Los cruces de octavos de final según la IA de Opta
Según el superordenador de Opta, así quedarían los cruces de octavos de final. España se vería las caras con una Portugal que ha decepcionado bastante en la fase de grupos. Alemania vs Francia se presenta también como uno de los duelos con más aroma a final de esta posible ronda de octavos.
- Alemania vs Francia
- Canadá vs Países Bajos
- Portugal vs España
- Estados Unidos vs Bélgica
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Argentina vs Egipto
- Suiza vs Colombia
Los ganadores de cada llave de 16avos de final según la IA de Opta
- Alemania (%78.58) le gana a Paraguay (%21.42)
- Francia (%81.46) elimina a Suecia (%18.54)
- Canadá (%68.29) vence a Sudáfrica (%31.71)
- Países Bajos (%61.17) deja afuera a Marruecos (%38.83)
- Portugal (%67.42) supera a Croacia (%32.58)
- España (%85.22) se deshace de Austria (%14.78)
- Estados Unidos (%78.46) le gana a Bosnia y Herzegovina (%21.54)
- Bélgica (%56.91) elimina a Senegal (%43.09)
- Brasil (%68.94) se carga a Japón (%31.06)
- Noruega (%67.81) deja afuera a Costa de Marfil (%32.19)
- México (%61.35) avanza sobre Ecuador (%38.65)
- Inglaterra (%84.04) supera a Congo (%15.96)
- Argentina (%89.24) le gana a Cabo Verde (%10.76)
- Egipto (%53.56) deja en el camino a Australia (%46.44)
- Suiza (%65.21) deja afuera a Argelia (%34.79)
- Colombia (%71.91) elimina a Ghana (%28.09)
Según el análisis de la Supercomputadora, el partido más desparejo es el de Argentina vs Cabo Verde, mientras que el más empatado es el de Egipto vs Australia. Paradójicamente, los ganadores de cada llave se cruzarán entre si en octavos.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo